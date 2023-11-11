السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إربد.. فعاليات شبابية وحزبية تنظم سلسلة بشرية دعما لقطاع غزة

فعاليات شبابية وحزبية تنظم سلسلة بشرية في إربد دعما لقطاع غزة
فعاليات شبابية وحزبية تنظم سلسلة بشرية في إربد دعما لقطاع غزة
إربد- نظمت فعاليات شبابية وحزبية في إربد، سلسلة بشرية، دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي طوال 35 يوما وأسفر عن ارتقاء 11 ألف شهيد.اضافة اعلان

ووقف عشرات الشباب حاملين صور شهداء العدوان على قطاع غزة وبينهم نساء وأطفال، إلى جانب صور المباني والمستشفيات التي استهدفتها قوات الاحتلال الصهيوني.

وندد المشاركون بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع وسياسة قصف المدنيين وعدم احترام القوانين الدولية، مطالبين بوقف العدوان على القطاع وعموم فلسطين المحتلة.

وأكدوا ضرورة المشاركة بالفعاليات الشعبية ومطالبة الأردن بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال وعلى رأسها وادي عربة وإلغاء اتفاقية غاز الاحتلال، مطالبين الدول العربية بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة والتي من شأنها فرض سياسة التهجير للدول المجاورة.

ودعوا إلى فتح ممر إنساني للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لتجويع بعد الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال وتمنع من دخول المساعدات الغذائية والطبية، وضرورة فتح معبر رفح من أجل نقل المساعدات ونقل الجرحى إلى مستشفيات مصر للتخفيف من معاناتهم في ظل توقف مستشفيات القطاع عن العمل بسبب استهدافها من قوات الاحتلال وعدم توفر الوقود والكهرباء.

Ahmad.altmimi@alghad.jo
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشاركون من كافة المناطق بإربد في مسيرة حاشدة لدعم الأهل بقطاع غزة-(الغد)

أبناء المخيمات بإربد: "طوفان الأقصى" بعثت الأمل بإمكانية العودة

02 تشرين الثاني 2023
مهرجان الرمان في إربد - (أرشيفية للغد)

إلغاء المظاهر الاحتفالية في مهرجان إربد للرمان تضامنا مع غزة

26 تشرين الأول 2023
على وقع وحشية الاحتلال.. إلغاء حفلات زفاف والتبرع بالتكاليف لغزة

على وقع وحشية الاحتلال.. إلغاء حفلات زفاف والتبرع بالتكاليف لغزة

23 تشرين الأول 2023
تبرعات مالية وعينية من تجار إربد لأهالي غزة

82 ألف دينار قيمة تبرعات تجار إربد لدعم غزة

19 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
1699642114471209500

مسيرات حاشدة تدعم صمود غزة وتندد بمجازر الاحتلال

منذ19 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-10 at 1.24.45 PM

حشود في إربد يهتفون للمقاومة

10 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-11-10 at 1.30.02 PM

مسيرة لـ آلاف الإربديين دعما لأهالي غزة

10 تشرين الثاني 2023
1699544322450128000

عمالة الزيتون في إربد.. عمل شاق وطويل بأجور زهيدة

09 تشرين الثاني 2023
1699544758680138300

مادبا.. الاصطفاف العشوائي يعيق حركة المرور

09 تشرين الثاني 2023
1699465145640372900

العزوف عن "ضمان الحمضيات" يعيد مزارعين لفخ الخسائر

08 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الذكرى السنوية لتفجيرات عمان

د. محمد حسين المومني |اليوم

على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها

خالد دلال |اليوم
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات | منذ20 ساعة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات | منذ20 ساعة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 