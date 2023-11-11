إربد.. فعاليات شبابية وحزبية تنظم سلسلة بشرية دعما لقطاع غزة

أحمد التميمي

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نظمت فعاليات شبابية وحزبية في إربد، سلسلة بشرية، دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي طوال 35 يوما وأسفر عن ارتقاء 11 ألف شهيد.ووقف عشرات الشباب حاملين صور شهداء العدوان على قطاع غزة وبينهم نساء وأطفال، إلى جانب صور المباني والمستشفيات التي استهدفتها قوات الاحتلال الصهيوني.وندد المشاركون بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع وسياسة قصف المدنيين وعدم احترام القوانين الدولية، مطالبين بوقف العدوان على القطاع وعموم فلسطين المحتلة.وأكدوا ضرورة المشاركة بالفعاليات الشعبية ومطالبة الأردن بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال وعلى رأسها وادي عربة وإلغاء اتفاقية غاز الاحتلال، مطالبين الدول العربية بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة والتي من شأنها فرض سياسة التهجير للدول المجاورة.ودعوا إلى فتح ممر إنساني للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لتجويع بعد الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال وتمنع من دخول المساعدات الغذائية والطبية، وضرورة فتح معبر رفح من أجل نقل المساعدات ونقل الجرحى إلى مستشفيات مصر للتخفيف من معاناتهم في ظل توقف مستشفيات القطاع عن العمل بسبب استهدافها من قوات الاحتلال وعدم توفر الوقود والكهرباء.Ahmad.altmimi@alghad.jo