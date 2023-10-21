إربد: قطاعات نسائية وفاعليات شعبية لدعم صمود الغزيين وتندد بجرائم الاحتلال

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إربد-الغد- تتواصل الفعاليات التضامنية في إربد دعما لفلسطين والمقاومة وتنديدا بما يتعرضوا له من عدوان غاشم وتطهير عرقي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونفذت القطاعات النسائية في محافظة إربد في ساحة بيت النابلسي وسط المدينة وقفة تضامنية مع صمود الأهل في غزة.وعبرن المشاركات في الوقفة ومثلن مختلف المؤسسات والجمعيات النسائية عن تأييدهن الكامل لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مؤكدات بأن كل من يقف مع العدوان على غزة ويؤيده ويصمت عنه يعد شريكا في الجريمة.وأكدن أن ارتقاء اكثر من 4000 شهيد في غزة جلهم من النساء والأطفال ماهو إلا دليل صارخ على انتهاك الصهاينة لكل حقوق الإنسان.كما أكدن رفضهن التام لمشروع التهجير والوطن البديل، وطالبن بوقف كل أشكال التعاون والتواصل مع الاحتلال وأهمية دعم المقاومة وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.وأشرن المتحدثات في الوقفة إلى أن شهداء غزة فضحوا زيف مدعي حقوق الإنسان الذين صمتوا على قصف الأبرياء والمستشفيات ولم يحركوا ساكناوأضفن أن وقفتهن هذه للتأكيد على التضامن الكامل مع غزة وأنها تأتي منسجمة بشكل تام مع موقف القيادة الهاشمية الراسخ عبر تاريخ القضية الفلسطينية.كما نظم حزب تقدم وقفة تضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة أمام بلدية الوسطية تحدث فيها أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار وعضو المجلس المركزي النائب خالد أبو حسان وعضو اللجنة العليا رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة.وأكدوا أن فلسطين هي بوصلة الأردنيين قيادة وشعبا وفلسطين تاجها منددين بالعدوان الغاشم والحرب البربرية التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي وانحياز غربي لا أخلاقي ضد الإنسانية بكل أبعادها ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.كما أكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك في مواقفه وجهوده الشجاعة والمتواصلة لرفع الظلم والعدوان عن غزة والذي وصفوه بالمتقدم والسابق لكل المواقف عربيا ودوليا.وشددوا على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية خلف جلالة الملك ليبقى الأردن قويا منيعا وظهيرا ونصيرا لفلسطين وشعبها.وحيوا صمود الشعب الفلسطين وأهل غزة على أرضهم وثباتهم بوجه آلة الحرب الصهيوينية، مؤكدين ثقتهم بانتصار الحق والشرعية والعقيدة على ترسانات الأسلحة.ونددوا بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تبين بشاعة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد السكان والبنية التحتية، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه ما يجري في غزة من إبادة بشرية وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع بكافة أشكالها.كما نفذ موظفو وأعضاء مجلس بلدية غرب إربد وقفة تضامنية مع الأهل بغزة، الذين يواجهون عدوانا عسكريا وإبادة جماعية.ورفع المشاركون في الوقفة أعلاما فلسطينية وكذلك لافتات من بينها "ستبقى غزة ويزول الاحتلال" و"غزة نبض المقاومة" و"غزة يا معقل الثوار وعاصمة المقاومة".وأكد رئيس البلدية جمال البطاينة أن غزة بالفئة القليلة المقاومة، سجلت صورة انتصار وأفشلت هدف العدو باستئصال المقاومة.وطالب المجتمع الدولي بـ"التصدي لجرائم الاحتلال وتفعيل القانون الدولي للدفاع عن الشعب الأعزل تحت وطأة الاحتلال"، داعيا إلى "معاقبة الاحتلال وقيادته السياسية والعسكرية على جرائمهم بحق الفلسطينيين".