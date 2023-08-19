إربد: كيف توفر أيام طبية مجانية أدوية مفقودة بالمراكز والمستشفيات؟

احمد التميمي

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إربد-في مفارقة تثير استهجان مرضى يشكون من نقص أدوية في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة بمحافظة إربد، يجد هؤلاء المرضى بالأيام الطبية المجانية بديلا لسد النقص، في وقت تقول مديرية صحة المحافظة إن "شكاوى المراجعين فردية، وترتبط بفترات محددة أثناء طرح عطاءات شراء الأدوية".غير أن مرضى منتفعين من التأمين الصحي الحكومي قالوا لـ "الغد"، إن "الأيام الطبية وفرت لهم أدوية وبكميات كبيرة طالما عجزوا عن تأمينها من المراكز الصحية".المرضى ومع تجاوزهم لمبررات نقص بعض الأدوية بمراكز صحية وتوفرها بالأيام الطبية مجاناً، يؤكدون أن "خدمات علاجية وفرتها هذه الأيام لا تتوفر في المراكز الصحية وخاصة الأولية التي تفتقر لبعض الاختصاصات العلاجية".وتتكرر بين الحين والآخر شكاوى مراجعين من نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، خصوصا وقت إجراءات طرح وإعادة العطاءات الخاصة بالأدوية، والذي يؤثر على المخزون خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ما جعل الأيام الطبية المجانية ملاذ مئات المرضى لتعويض النقص، وأحيانا الحصول على كميات دواء إضافية لتخزينها وقت الحاجة.وتستهدف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية والأهلية والمعنيين بالعمل التطوعي عادة المناطق النائية، من أجل تنظيم أيام طبية مجانية، لتقديم خدمات طبية مجانية للفقراء والمجتمع المحلي.ويوجد بالأيام الطبية المجانية تخصّصات طبية شاملة ومتنوعة، لا توفرها المراكز الصحية الأولية ومنها، طب الباطنية، طب الأطفال، الجراحة العامة، النسائية والتوليد، المسالك البوليّة والعظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، طب العيون وطب الأسرة، بالإضافة إلى مُمرضات وممرضين متخصصين وصيادلة متطوعين.وحسب المواطن محمد بطاينة أحد المنتفعين من التأمين الصحي الحكومي، فإن الأيام الطبية التي تنظمها مؤسسات أهلية بين الفينة والأخرى توفر أدوية غير متوفرة في المراكز الصحية وبكميات كبيرة، ما جعلها تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على العلاجات المناسبة.وأضاف، أن هذه الأيام، يراجعها المئات، رغم أن مدتها قصيرة ولا تزيد عن يوم واحد احيانا، ويتم إعطاء العلاج المناسب للمراجعين بعد تشخيصهم من الأطباء الموجودين من جميع الاختصاصات، لافتا إلى أن المراكز الصحية وخصوصا الأولية تخلو من بعض الاختصاصات الطبية.وأشار إلى أن المريض في الأيام المجانية يتمكن من الحصول على الأدوية بالمجان، إضافة إلى صرف أدوية لا تتوفر الا بالصيدليات الخاصة كالفيتامينات، لافتا إلى أن مرضى باتوا ينتظرون هذه الأيام الطبية بفارغ الصبر.وقال المواطن محمد صبيح إن المراكز الصحية عادة ما تخلو من الأدوية، ويتم مراجعة المركز الصحي أكثر من مرة حتى يتمكن من الحصول على الدواء، لافتا إلى أن الأيام الطبية توفر الأدوية بكافة أصنافها وبكميات كبيرة.وأشار إلى أنه في أحد الأيام المجانية تمكن من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية التي عادة ما تكون صلاحيتها طويلة الأمد وتتجاوز الثلاث سنوات، حيث يعمد على تخزينها في منزله لتفادي أي نقص في المستقبل.وأكد أن غالبية المواطنين من غير الحاصلين على التأمين الصحي، لن يتمكنوا من شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة لارتفاع أثمانها، ما يجدون بالأيام الطبية فرصة للحصول على الأدوية مجانا.بدوره، قال رئيس جمعية الجود الخيرية في كفريوبا غرب إربد روحي عواودة إنه تم تنظيم يوم طبي مجاني استفاد منه ما يقارب 800 مريض من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين.واشار إلى أن الجمعية ومن باب المسؤولية المجتمعية قامت بتنظيم اليوم الطبي المجاني بعد الحصول على موافقة من مؤسسة الغذاء والدواء.وأكد العواودة أنه تم مخاطبة شركات الأدوية والمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في هذا اليوم بتوفير اختصاصيين والعلاجات المناسبة، لافتا إلى أنه تم صرف الأدوية للمراجعين بعد تشخيص حالتهم من قبل الأطباء الموجودين وبموجب وصفات طبية.وأضاف أن اليوم الطبي المجاني أسهم في التخفيف من معاناة المرضى، ووفر عليهم مشقة الذهاب إلى المستشفيات، واستفاد منه المرضى غير المؤمنين صحيا والذين كانوا يتكبدون مبالغ مالية كبيرة لمراجعتهم أطباء في القطاع الخاص وشرائهم أدوية على نفقتهم الخاصة.بدوره، قال مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني إن الأيام الطبية المجانية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة مع مؤسسات طبية وشركات أدوية حاصلة على موافقة مع مؤسسة الغداء والدواء، ويتم في تلك الأيام توفير الأدوية بكميات كبيرة اضافة الى توفر أطباء اختصاص.وأوضح أن الأدوية تصرف للمراجعين بشكل مجاني مقابل إعفاءات تحصل عليها من قبل الجهات المعنية.وفيما يتعلق بنقص الأدوية في المستشفيات وتوفرها في الأيام الطبية، أكد بني هاني أن الوضع الدوائي في المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة إربد حاليا، أفضل بكثير مما كان عليه قبل شهرين، لافتا إلى أن النقص الحاصل في الأدوية في أوقات سابقة كان مرده الحاجة لتزويد المستشفيات الجامعية بالأدوية.وقال بني هاني إن شكوى نقص الأدوية وعدم توفرها فردية وليست جماعية، مؤكدا أن المراجع للعيادات الخارجية في المستشفيات يصر على صرف الأدوية الخاصة به، وهي ليست من حقه كون علاجه متوفرا في المركز الصحي الذي يتبع له، وهذا الأمر يتسببب بمشاكل في الحصول على الأدوية.وأشار إلى أن كل منطقة يوجد فيها مركز صحي أولي أو شامل، مؤكدا أن هناك ضغطا على المراكز الصحية الشاملة، فيما تتكدس الأدوية في المراكز الصحية الأولية لعدم قيام المريض بمراجعة مركزه الذي يتبع له، والتوجه إلى المراكز الشاملة، الأمر الذي يحدث وفرا في الأدوية بالمراكز الأولية وخصوصا الأدوية المزمنة منها المخصصة باسم المريض.ولفت إلى أن في كل مركز صحي أولي أو شامل أسماء محددة للمرضى الذي يحصلون على الأدوية المزمنة بشكل شهري، مؤكدا أن عدم التزام المرضى بأخذ الأدوية من مراكزهم الصحية يتسبب بوفر في الأدوية في بعض المراكز ونقص بمراكز أخرى، موضحا أنه من الصعب نقل الوفر إلى مراكز النقص لحاجتها لإجراءات إدخال وإخراج وغيرها، مما يعيق العمل.وأكد أن اصرار المريض على تحويله إلى العيادات الخارجية من أجل صرف العلاج الشهري يتسبب بنقص في الأدوية، مؤكدا أن هناك بعض العلاجات لا تصرف في المراكز الصحية لحاجتها إلى فحوصات مخبرية ويضطر الطبيب إلى تحويل المراجع إلى المستشفى من أجل صرف العلاج، على أن المريض يعمد إلى صرف علاجات أخرى.