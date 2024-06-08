إربد: مدرسة حي الفرقان مشروع يراوح مكانه بين البلدية و"التربية"

أحمد التميمي

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إربد- تراوح قضية تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم من أجل إنشاء مدرسة تخدم 600 طالب في منطقة البارحة في إربد مكانها منذ عام 2022 بعد رفض المجلس البلدي الحالي تخصيص الأرض التي يمتلكها، وفق رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني.وكانت وزارة التربية والتعليم خاطبت عام 2022 بلدية إربد الكبرى بتجديد تخصيص 5 دونمات دون مقابل من أراضي البارحة لتتمكن من بناء مدرسة بمنحة من الديوان الملكي بقيمة 4 ملايين دينار.وكان مجلس بلدية إربد قرر عام 2020 الموافقة على تخصيص قطع أراض لصالح التربية دون مقابل من أجل إنشاء مدرسة تخدم أهالي المنطقة.وقال بني هاني إن لجنة البلدية السابقة وافقت على تخصيص أرض من أجل بناء مدرسة في منطقة حي الفرقان في البارحة لتخدم ما يقارب 600 طالب يضطرون إلى السير لمسافات طويلة تتعدى أكثر من كيلو متر واحد للوصول إلى مدارسهم، ووافق المجلس آنذاك على التخصيص.وأكد بني هاني أن المطالبة كان قديمة من أهالي المنطقة وجرى تجديدها بعد استلام المجلس البلدي الحالي، مشيرا إلى أنه تم رفع كتب من أجل تجديد التخصيص، إلا أن البلدية "ترفض"، مشيرا إلى أن قطع الأراضي في المنطقة كانت في الأصل ملك للمواطنين وتم اقتطاعها منهم لتنفيذ خدمات وبنية تحتية.وأشار إلى أنه تم جلب منحة لبناء مدرسة دامجة في البارحة بـ7 ملايين دولار، إضافة إلى مكرمة من الديوان الملكي بقيمة 4 ملايين دينار نظرا لحاجة المنطقة، فيما تصر بلدية إربد على عدم التنازل عن قطعة الأرض لصالح وزارة التربية.ونفى وجود مدرستين للإناث والذكور في المنطقة، لافتا إلى أن أقرب مدرسة على حي الفرقان تبعد نحو كيلو متر عن منازل 600 طالب، مؤكدا أنه لا يوجد في حي الفرقان إلا المحطة التحويلية والمزارع والمسلخ والمحاجر ومحطة التنقية.وطالب مواطنون في المنطقة باستحداث مدرسة في منطقة الأحباء لخدمة أبناء الحي في ظل ما يعانونه من نقل أبنائهم إلى المدراس المجاورة التي تبعد ما يزيد على الكيلو متر، مؤكدين أنهم يضطرون إلى استئجار باصات خاصة لأبنائهم، فيما يضطر آخرون بسبب الظروف المالية الصعبة للمشي على الأقدام للوصول إلى المدرسة.وقال أحد السكان أحمد الجمرة إن ابنه ينتقل كل عامين إلى مدرسة، لافتا أنه درس في مدرسة حليمة السعدية، وكانت للصف الثالث، وبعدها تم نقل ملفه إلى مدرسة أخرى من قبل مديرية التربية ودرس فيها للصف الرابع كونها لا يوجد فيها صف خامس، وثم تم نقله إلى مدرسة عز الدين القسام.وأشار إلى أن مدرسة القسام باتت لا تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة وهي تعمل على نظام الفترتين، لافتا إلى أنها تبعد عن بعض المنازل في حي الفرقان ما يقارب 3 كيلومترات، لافتا إلى أنه تمت المطالبة أكثر من مرة ببناء مدرسي جديد لكن من دون استجابة.وأشار ساكن آخر، محمد البطاينة، إلى أن مدرسة القسام تكتظ بالطلاب، ولم تعد تستوعب مزيدا من الطلبة، حيث يوجد في الغرفة الصفية ما يزيد على 40 طالبا، ما يتطلب من الجهات المعنية تخصيص أرض لبناء مدرسة جديدة في حي الفرقان، نظرا للأعداد الكبيرة من السكان.بدورة، قال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل إن البلدية مستمرة بنهج الشراكة الفعالة مع جميع المؤسسات الخدمية العاملة في المدينة، بهدف تقديم خدمات مثلى للمواطنين، ومساندة المؤسسات الأخرى ومساعدتها في تقديم خدماتها التي تصب جميعها في مصلحة سكان المدينة ومواطنيها.وقال التل إن البلدية قدمت خلال السنوات السابقة تسع قطع أراضٍ في مختلف مناطق المدينة لوزارة التربية والتعليم، وتم إنشاء مدارس حيوية عليها، من ضمنها مدرسة الملك عبد الله للتميز، ومدارس لوكالة الأونروا وغيرها، وهو ما أسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم في المحافظة على وجه العموم، إذ تستقطب هذه المدارس طلبة من مختلف أرجاء المحافظة.وأضاف أن البلدية قامت كذلك بتخصيص ثلاث قطع أراض في مناطق سال، وبيت راس، والبارحة لإنشاء مراكز صحية شاملة بهدف تقديم خدمات متكاملة لسكان هذه المناطق حال باشرت وزارة الصحة بعملية الإنشاء.وأشار إلى أن مجموع ما خصصته البلدية من قطع أراض لوزارتي التربية والصحة بلغ 20 قطعة بمساحة تجاوزت 60 دونماً، إذ إن بعض المدارس أقيمت على أكثر من قطعة أرض متجاورة، وتجاوزت كلفتها ملايين الدنانير.ونوه التل بوجود قطعة أرض تم تخصيصها في عهد مجالس سابقة لإنشاء مدرسة في حي التساسية في منطقة البارحة، مؤكداً أن البلدية حريصة على خدمة السكان ضمن حدود المنطقة إلا أن الحي المذكور يضم مدرستين واحدة للذكور وأخرى للإناث، وارتأى المجلس البلدي الحالي أن حي أبان يخلو من وجود أي مدرسة فيه، وقرر تخصيص قطعة أرض في هذه المنطقة المجاورة للحي الأول لإنشاء مدرسة عليها.وزاد أن عدداً من اللجان المختصة أوصت بنقل التخصيص لحي أبان، على أن يتم تخصيص ما يعادلها من أراضي الخزينة، أو التنازل عن قطعة أرض مقام عليها مبنى بلدية النعيمة تم تسجيلها بالخطأ في عهد مجالس سابقة باسم وزارة التربية والتعليم، وهو ما تم الاتفاق والموافقة عليه من وزارة التربية والتعليم.وأشار إلى امتلاك وزارة التربية والتعليم قطعة أرض تبلغ مساحتها 11 دونما في حي طوال البارحة تم استملاكها منذ عشرات السنين بهدف إقامة مدرسة عليها، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر على أرض الواقع.وأكد التل أن بلدية إربد، وبعد استحداث بلدية بني عبيد، باتت تعاني من شح في قطع الأراضي التي تمتلكها، لأن معظمها يعتبر استثمارياً، بينما تم تخصيص قطع أراضٍ أخرى لاستخدامات محددة عند اقتطاعها ضمن مشروع التقسيم وأغلبها مخصص تنظيمياً لإنشاء حدائق ومساجد وخدمات عامة أخرى.