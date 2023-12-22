إربد.. مسيرة تندد بحصار غزة والعدوان عليها

أحمد التميمي

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انطلقت في اربد مسيرة حاشدة، تحت شعار “الحصار جريمة أمريكية بأيدٍ عربية" ندد من خلالها المشاركون باستمرار حصار غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع يفرضه الاحتلال بدعم امريكا.وهاجم المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مسجد الهاشمي الدعم الأميركي للاحتلال الصهيوني وسط صمت عربي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة جماعية.واكد المشاركون في المسيرة الذي دعا اليها “التحالف الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” استمرارهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني الإدانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهل غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك.وطالبوا بتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة وكسر الحصار في ظل ما تمارسه أميركا من حق الفتيو في انحياز واضح للاحتلال.