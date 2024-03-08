إربد.. مسيرة حاشدة تستنكر الصمت تجاه مجازر غزة

احمد التميمي

انطلقت من المسجد الهاشمي في اربد مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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وردد المشاركون هتافات منددة بالتحالف الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.



وأكدوا التضامن مع اهل فلسطين فيما يواجهون من حرب إبادة وحرمانهم من الغذاء والدواء، مجددين التأكيد على موقف الشعب الاردني الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني.



ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى الالتفات التي المجازر التي ترتكب بحق أطفال ونساء فلسطين، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي تجاه المجازر الصهيونية في قطاع غزة.



وأشادوا بالعمليات النوعية للمقاومة وما حققوه من خسائر ضد العدو الصهيوني.



وشددوا على أهمية الاستمرار في تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، داعين العالم العربي والإسلامي إلى توسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.