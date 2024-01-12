إربد.. مسيرة لدعم غزة وإدانة العدوان على اليمن

أحمد التميمي

ندد مشاركون في مسيرة انطلقت من المسجد الهاشمي باربد بالتدخل الأميركي والغربي ودعمهم لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.



وأكد المشاركون ان الكيان الصهيوني ارتكب اكبر جريمة ابادة بحق الشعب الفلسطيني والتهجير دون ان تتحرك شعوب العالم لوقف اطلاق النار في غزة.

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وقالوا إن العدوان على غزة يهدف لتهجير الفلسطيين، مشيدين بالمقاومة الفلسطينية وما حققته من الحاق قتلى في صفوف جنود الاحتلال.



ورفعوا في المسيرة شعار "لا للتهجير ونعم لحق العودة"، مطالبين بموقف عربي موحد ضد المشروع الاسرائيلي الرامي إلى التهجير بمختلف أشكاله وتفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من السكان الشرعيين.



وانتقدوا العدوان الأميركي والدول الغربية على دولة اليمن التي سجلت موقفا تاريخيا في منع السفن للتوجه لدولة الكيان الصهيوني.



وحيّوا صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة في وجه العدوان الهمجي الذي تستمر بشنه قوات الاحتلال على القطاع الذي يتلقى كل هذا الظلم وهذه المجازر بصمود أسطوري لا مثيل له في التاريخ.