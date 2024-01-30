إربد: مطالب تأهيل شارع حيوي تكشف اختفاءه عن الخرائط

أحمد التميمي

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إربد - كشفت مطالبات سكان في لواءي الطيبة والوسطية بضرورة إعادة تأهيل طريق حيوي يربط بين اللواءين، أن جزءا من هذا الطريق غير موجود أصلا على خرائط وزارة الأشغال العامة، على الرغم من أنه خضع لكثير من عمليات التعبيد والترميم طوال 50 عاما.وحكاية هذا الطريق الذي يربط بين اللواءين، والمعروف بـ"الزورة"، أو طريق دير السعنة كفرعان، أن الناس اعتادوا سلوكه يوميا بمركباتهم أو راجلين، وخضع على الدوام لاهتمام "الأشغال العامة" من حيث فرشيات البيس كورس والخلطات الإسفلتية، لكنه يعاني منذ سنتين من تهتك بنيته التحتية ما رفع صوت الاحتجاج المطالب بصيانته، ولتجيء حجة "الأشغال" بأن الطريق "غير مرسم" على خرائطها، بل هو "مملوك لمواطنين، ويمر بأراضيهم، ما يستوجب عدم التدخل بصيانته، أو محاولة استملاكه"،ويبلغ طوله نحو 1.3 كيلو متر، يقع نحو 300 متر منه داخل حدود بلدية الطيبة الجديدة، أي (خارج حدود التنظيم).وحسب مواطنين فإن الطريق، تم فتحه قبل سنوات طويلة بمسار غير صحيح، ومرصوف بمادة "البيسكورس"، ما جعله طريقا متهالكا وغير صالح للسير عليه، مشيرين إلى أن هذا الطريق يوفر ما مسافته 20 كيلومترا بين اللواءين بدلا من قطع شارع الستين ومناطق غرب إربد.وطالبوا بتعبيد الطريق المرسم من قبل بلدية الطيبة إلى حين البت بمسألة استكماله وربطه بلواء الوسطية، داعين وزارة الأشغال إلى ضرورة تخصيص مبالغ مالية لاستملاك الأراضي وفتح الشارع بشكل رسمي.وأوضح عضو مجلس بلدية الطيبة الجديدة عن منطقة دير السعنة، محمود هياجنة، أن مسافة 300 متر تقريبا مرسمة، وهي في الأصل داخل حدود البلدية (خارج حدود التنظيم)، وتم أخذ موافقة من وزير الإدارة المحلية على تعبيدها، أما باقي المسافة البالغة أقل من كيلو متر واحد فهي غير مرسمة ومهترئة.وطالب الهياجنة وزارة الأشغال باستملاكها كاملة عوضا عن الطريق الأصلية المرسومة أصلا بمسارها الصحيح في منطقة جبلية ستكلف الوزارة ما يقارب مليون دينار من أجل فتحها.وأوضح أن الطريق تعد (خط نار) ولا بد من تعبيدها وفتحها لتسهل على أصحاب الأراضي الوصول إليها بكل يسر وسهولة، كما ستسهل مرور سيارات الدفاع المدني من خلالها في حال حدوث حرائق في فصل الصيف، لا سيما وأن المنطقة زراعية، وتشمل أراضي حرجية واسعة.وأكد ضرورة وجود تكاتف مشترك بين بلديتي الوسطية والطيبة، كون الطريق يفصل اللواءين بمسافة أقل من 2 كيلومتر، ويخدم قرى ومناطق اللواءين، ويختصر مسافة طولها 20 كيلومترا بين اللواءين في حال عدم سلوكه لأن السائق سيضطر إلى استخدام طريق بيت يافا، كفريوبا، شارع الستين، وصولا للواء الوسطية.وقال الهياجنة إن وزارة الأشغال العامة استملكت قبل سنوات أجزاء من الطريق في منطقة وادي كفرعان لإزالة أخطر المنعطفات عليه، وأقامت عبارة صندوقية بطول (20) مترا إلا أنها اوقفت العمل رغم الحاجة الماسة للطريق.بدوره، أشار المواطن محمد القرعان إلى أن طريق دير السعنة كفرعان حيوي ويختصر مسافات طويلة بين اللواءين، ويخدم آلاف المواطنين والأراضي الزراعية، ويحتاج الى إعادة تعبيد، وتزويده بالإشارات التحذيرية.ولفت الى أن الشارع بات مكرهة صحية؛ لقيام أصحاب القلابات برمي الأنقاض، ونظرا لافتقاره للإنارة، ولكونه بعيدا عن التجمعات السكنية.من جهته، أكد مدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي، أن تعبيد الطريق يحتاج إلى تثبيت مسار الطريق على واقعه الحالي، بموافقة شركاء الأرض وبلدية الطيبة الجديدة، وبغير ذلك لا يمكن تعبيد هذا الجزء من الطريق، لا سيما وأن الطريق الحالي موجود في غير موقعه المرسم.وقال إن عدم توفر المخصصات المالية يحول دون استملاك الأراضي من أجل فتح الطريق، فيما ترتفع تكلفة الطريق المرسم بسبب وجوده بين جبال ومناطق وعرة.ودعا الربضي بلدية الطيبة الجديدة إلى السير بإجراءات تثبيت المسار الحالي أو العمل على ترسيم الجزء الصحيح في موقعه، وإزالة العوائق منه، وإجراء المصالحات اللازمة، والسير بالإجراءات القانونية، بدءا من موافقة اللجنة المحلية واللوائية ومجلس التنظيم الأعلى في حال كان يتبع وزارة الأشغال، لغايات تعبيده مستقبلا في حال توفرت المخصصات المالية.