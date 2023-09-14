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إربد.. وقف مشروع إسكاني لخطورته على مواطنين (صور)

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إربد.. وقف مشروع إسكاني لخطورته على مواطنين
إربد - أوقفت لجنة التفتيش الرقابية على أعمال الأعمار، العمل في أحد مشاريع الإسكان في منطقة الراهبات في إربد بعد انهيار جدار يبلغ طوله 15 مترا لعمارة مجاورة وتسببه بكسور في التمديدات الصحية وسقوط جزء من أرضية المواقف.اضافة اعلان
وحسب فرار اللجنة انه تم إيقاف العمل بالمشروع لحين تزويد اللجنة بالطرق اللازمة للتدعيم ومعالجة انهيار التربة من مكتب هندسي مختص، وتم إبلاغ المتعهد بمراجعة متصرفية لواء بني عبيد.
ووفق القرار فقد تم التنبيه على جميع سكان العمارتين المجاورتين للمشروع بعدم استخدام الكراج وعدم استخدام الترس وعدم إسالة المياه العادمة على المشروع.
وأوصت اللجنة باستدعاء صاحب المشروع للمتصرفية واتخذا الإجراء الإداري بحقه وإلزامه بمعالجة الأضرار الناجمة عن الانهيار وتدعيم الحفرية وذلك تحت إشراف هندسي مختص بالسرعة الممكنة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتبين من خلال كشف اللجنة ان أحد قواعد الترس الجانبي لأحد المباني آيل للسقوط بأي لحظة  ويشكل خطورة، علما بأن أرضية الترس هي سقف لجزء من الكراج وتبين أن سبب السقوط عدم تدعيم الحفرية حسب متطلبات أكواد البناء وعدم التقييد بكود السلامة العامة في تنفيذ المشروع.



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