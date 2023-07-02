إربد: 10 مطبات على شارع مسافته 1.5 كلم.. تخطيط أم تخبط؟

احمد التميمي

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في شارع لا يتجاوز طوله 1.5 كلم بإربد، استحدث فيه مؤخرا 10 مطبات بطريقة عشوائية وغير هندسية، بعد أن شهد إعادة تأهيل، في وقت تعهدت فيه البلدية بإزالة على الأقل 5 وتصويب أوضاع الباقي منها، مؤكدة أن المطبات أنشأت من قبل مقاول من دون علمها.وكان الشارع قد شهد أعمال حفريات تعود لمشاريع المياه، نفذها أحد المقاولين، وتطلب الانتهاء من الحفريات إعادة تأهيل الشارع بالكامل، فيما عمد المقاول الى إنشاء هذا العدد من المطبات دون الرجوع للبلدية وبناء على طلب سكان المنازل التي يخدمها الشارع.ويربط الشارع ميدان الرازي بالقرب من بوابة جامعة اليرموك الجنوبية بميدان المرحوم عبد الرؤوف التل المعروف بميدان "اللوازم".وأثار وجود المطبات استياء العديد من السائقين ومستخدمي الشارع وخصوصا وأن المطبات وضعت بطريقة عشوائية وغير هندسية، الأمر الذي تسبب بحدوث أعطال بالمركبات بسبب ارتفاع المطب واحتكاكه بجسم المركبة.وأشار السائق محمد خليل الى أن المطبات وضعت بطريق عشوائية في شارع رئيس تسلكه يوميا آلاف المركبات، ما تسبب بحدوث أزمات خانقة في الشارع بسبب اضطرار السائقين للسير بسرعات بطيئة جدا خوفا على مركباتهم من احتكاكها بالمطب، إضافة إلى قرب المطبات من بعضها.ولفت إلى أن المطبات التي تم وضعها لا تبعد عن بعضها إلا أمتار قليلة، مؤكدا أنه كان الأجدى بمن وضع المطبات أن يتم وضعها في الشوارع الفرعية التي تغذي الشارع الرئيس وخصوصا وان أولوية السير للمركبات في الشارع الرئيس.وقال السائق محمد خمايسة إن المطبات وضعت بصورة عشوائية دون وجود أي لوحات تحذيرية بوجودها، الأمر الذي تسبب بعطب بعض المركبات نتيجة تفاجئ السائقين بوجودها، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إزالتها على الفور أو التخفيف منها وإعادة تأهيلها بطريقة هندسية.وأشار إلى أن المطبات غير مرئية للسائقين خلال ساعات الليل لعدم وجود عاكسات فسفورية أو ألوان فسفورية حتى يتجنبها السائق ويخفف سرعته، مؤكدا أن الشارع عادة ما يلتزم السائقين فيه بالسرعة المحددة نظرا لوجود بنايات سكنية ملاصقة للشارع.واعتبر أن وضع المطبات بهذه الصورة غير منطقي ولا يعالج ادعاء البعض من تكرار وقوع حوادث دهس بالشارع، مؤكدا أن تركيب كاميرات لمراقبة السرعة في الشارع أجدى من وضع هذا العدد من المطبات التي أدت إلى عطب مركبات المواطنين.بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي إن أحد المقاولين الذي يقوم بتنفيذ خطوط مياه ناقلة في مدينة إربد عمل حفريات بالشارع من أجل تمديد الخطوط وبعد الانتهاء من الحفريات أعاد تأهيل الشارع بشكل كامل على نفقته الخاصة وقام بإنشاء عدد من المطبات دون علم البلدية.وأشار إلى أن المقاول قام بوضع المطبات بناء على طلبات المواطنين في المنطقة بعد أن اخبروه بوقوع حوادث دهس عديدة في الشارع، مؤكدا أن البلدية ستقوم خلال الأيام المقلة بإزالة ما لا يقل عن 5 مطبات وتأهيل الأخرى بطريقة هندسية.ولفت إلى أن البلدية وصلتها العديد من الشكاوي عن العدد الكبير من المطبات في الشارع وعدم مطابقتها للمواصفات وتتسبب باحتكاكها بجسم المركبات، مؤكدا أن البلدية ضد إنشاء المطبات في الشوارع لما لها أضرار كبيرة على سيارات المواطنين.وأشار إلى توجه البلدية لتركيب عدد من الكاميرات في شوارع تشهد حوادث سير لضبط سلوكيات بعض السائقين الذين يقومون بتجاوز السرعات المقررة، لافتا إلى أن البلدية بدأت ومنذ شهور بإزالة عدد من المطبات في الشوارع نظرا لعشوائيتها من جهة وعدم مطابقتها للمواصفات الهندسية من جهة أخرى.وكان الكوفحي أكد في تصريح سابق للغد أن هناك ما يزيد على 10 آلاف مطب في إربد نصفها تم وضعه بشكل عشوائي في شوارع المدينة وتسببت بعطب المركبات وخصوصا وأن غالبيتها صمم بطريقة غير هندسية.وأشار الكوفحي إلى أن البلدية شكلت لجنة فنية من أجل إزالة المطبات العشوائية في الشوارع التي باتت محط شكوى للعديد من السائقين، مؤكدا أن البلدية باشرت بإزالة المطبات في العديد من المناطق.ولفت إلى انه تم إزالة مئات المطبات العشوائية، مشيرا إلى أن هناك شوارع لا يتعدى طولها 500 متر يوجد فيها 5 مطبات غير هندسية.