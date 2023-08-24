إربد: 3 آلاف طالب من "الخاصة" إلى "الحكومية"

أحمد التميمي

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ينتظر ما يقارب 250 طالبا في إربد، قبولهم في المدارس الحكومية على قوائم الانتظار، في وقت انتقل ما يقارب من 3 آلاف من المدارس الخاصة إلى الحكومية مع بداية العام الدراسي الحالي.ووفق أولياء أمور طلبة راجعوا المدارس القريبة من منازلهم من اجل تسجيل أبنائهم، فإن إدارات تلك المدارس تخبرهم بعدم وجود أي شاغر لأي طالب جديد داخل أي غرفة صفية ويقومون بتسجيل أسمائهم على قوائم الانتظار لحين توفر الشاغر.وقال حسين محمد إنه حاول نقل ابنه من إحدى المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب الرسوم المرتفعة وعدم قدرته على توفير أقساطها الشهرية، الا أن إدارة المدرسة القريبة من منزله أخبرته بعدم وجود شاغر بعد أن تم ملء جميع المقاعد، مما اضطره إلى إعادته إلى المدرسة الخاصة.وأشار إلى أن جميع المدارس الحكومية مكتظة بالطلبة، وبالتالي يجب أن يتم فتح شعب جديدة في المدارس التي تعاني من الاكتظاظ وتعيين كوادر تعليمية في ظل ازدياد أعداد الطلبة بشكل سنوي دون أن يواكب تلك الزيادة أي مدارس جديدة أو إضافات لغرف صفية.وقال محمد الهامي إنه ومنذ بدء العام الدراسي يحاول تأمين قبول لابنته في إحدى المدارس القريبة من منزلها، إلا أن عدم توفر مقاعد يحول دون ذلك.وأكد أن المدرسة التي نقلت إليها بعيدة عن منزله، وبالتالي سيتكبد مصاريف إضافية بتأمين مواصلات لها، داعيا إلى ضرورة فتح شعب إضافية جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايد.وأشار علي جرادات إلى أن ما يقارب من 40 طالبا أنهوا صفوف الثالث الابتدائي باحدى المدارس، وتم نقلهم إلى مدرسة بعيدة عن منازلهم رغم وجود مدرسة قريبة، إلا أنها لا تستوعب أي زيادة، ما سيتسبب بمعاناة لهم جراء بعد مدرستهم الجديدة عن منازلهم وعدم توفر خدمة المواصلات العامة.بدوره، قال مدير تربية اربد الأولى محمد المصري إن المديرية قامت بتأمين مقاعد للطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومية وعددهم ما يقارب 3 آلاف طالب في جميع المدارس، وهناك ما يقارب 250 طالبا وطالبة ما زالوا ينتظروا على القوائم سيتم تأمينهم بالمقاعد خلال الأسبوع المقبل بعد انتظام العملية التدريسية.وأكد المصري أن المشكلة في بعض الطلبة وأولياء الأمور أنهم يصرون على مدارس بعينها للدراسة، مؤكدا أن المدارس معنية باستيعاب جميع الطلبة وتعمل جاهدة على تأمين قبولهم عن طريق فتح شعب جديدة في حال وجود غرف صفية جديدة وأخرى على نظام التناوب وفي حال استدعى الأمر يتم تحويل بعض المدارس إلى فترتين صباحية ومسائية.ولفت إلى أن خيارات التربية محدودة في ظل عدم استلام مدارس جديدة لهذا العام بيد أن هناك غرفا صفية سيتم استلامها قريبا ستخفف من الاكتظاظ داخل الغرف الصفية.يشار إلى أن عدد مدارس اربد الأولى يصل إلى 209 مدارس، وتضم ما يقارب 120 ألف طالب وطالبة، إلى جانب 33 ألف طالب من اللاجئين السوريين، وهناك 11 مدرسة مسائية للطلبة الأردنيين و30 مدرسة مسائية للطلبة السوريين.وأكد المصري أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من ناحية تعبئة نقص المعلمين على حساب التعليم الإضافي، بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة جميع المدارس.