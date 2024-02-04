إربد: 65 مليون دولار الصادرات الصناعية الشهر الماضي

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بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد، خلال الشهر الماضي 65 مليون دولار، مقارنة بـ80 مليونا عن ذات الشهر من العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 18 بالمئة.وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لكانون الثاني الماضي 964 شهادة، مقارنة مع 1009 شهادات لنفس الفترة من العام الماضي.وحسب تقرير الغرفة، استحوذت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من إجمالي صادرات الشهر الماضي بـ59.5 مليون دولار بنسبة 91 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بـ5.2 ملايين دولار بنسبة 8 بالمئة، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 0.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 5.2 مليون دولار.وشكل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما نسبته 86.2 بالمئة من إجمالي الصادرات، مسجلا القيمة الأعلى في حجم التصدير بـ56.4 مليون دولار، فيما حققت الصناعات التموينية والغذائية قيمة صادرات بلغت 3.9 مليون دولار، كما حقق قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية حجم صادرات بقيمة 1.6 مليون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف إضافة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية.وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن صادرات إربد إلى الولايات المتحدة شكلت ما نسبته 63.5 بالمئة من حجم الصادرات بقيمة تجاوزت 41.5 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى الدول العربية نسبة 10 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 6.29 ميلون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات إلى دول أوروبية، وجنوب شرق آسيا، وكندا ودول أخرى.