الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية
إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية
أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية.
وقالت السلطة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إزالة الاعتداءات قامت بها كوادر إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد، والإدارة الملكية لحماية البيئة ضمن الحملة للحد من الاستخدامات غير المشروعة والتقليل من الفاقد المائي.اضافة اعلان
وأوضحت أن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" عدد 28 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض ليس لها حقوق مياه زراعية واخرى لها أجهزة ري ضمن المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول.
-- (بترا)

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