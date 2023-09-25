إصابة أربعيني إثر سقوط أجزاء من سقف غرفه بمنزله في الشونة

علا عبد اللطيف

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أصيب أربعيني جراء سقوط أجزاء من سقف غرفة داخل منزله في بلدة الشيخ حسين في لواء الغور الشمالي.وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى معاذ بن جبل الشونة الشمالية وتم تقديم الإسعافات الأولية له.