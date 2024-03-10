الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء

إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء
إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء
أصيب عاملين وافدين اليوم، إثر انهار سقف مسجد قيد الإنشاء في بلدة جحفية التابعة للواء المزار الشمالي في إربد.

وقال مصدر أمني لـ"الغد"، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.اضافة اعلان

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادث لتحديد أسبابه.
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