الجمعة 22 أيلول 2023
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‏إصابة طالبة بعد سقوط مروحة الصف عليها بإربد

سيارة إسعاف
إسعاف
إربد- أصيبت طالبة بالصف الأول الأساسي بجراح بسيطة اثر سقوط مروحة سقف إثناء توجه الطالبة للخروج من الغرفة الصفية في مدرسة أم حبيبة التابعة لمديرية اربد .اضافة اعلان
وقال مدير تربية اربد محمد المصري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الطالبة تم نقلها لمستشفى الأميرة بسمة القريب من المدرسة ، مع تواجد مديرة المدرسة ومربية الصف معها ، وتم علاج الجروح ونقلها إلى المنزل وزيارتها للتأكد من صحتها ، مشيرا أنّ إصابة الطالبة ليست كبيرة كما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وبين انّ المديرية قررت البدء بإزالة مراوح السقف واستبدالها بمراوح جانبية حفاظًا على سلامة الطلبة، علمًا أنّ المراوح في المدرسة التي شهدت الحادثة شهدت مؤخرًا عمليات صيانة الّا أن سبب سقوط الجزء يبدو على أنه سوء تصنيع. -(بترا)
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