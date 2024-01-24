الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق تجريبي لمركز الخدمات الحكومية لفرع إربد

مركز الخدمات الحكومية لفرع إربد
مركز الخدمات الحكومية لفرع إربد
  قالت وحدة الإعلام في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن مركز إربد للخدمات الحكومية باشر بتقديم خدماته منذ فترة، وسيصار إلى افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة وبإمكان المواطنين الاستفادة من جميع الخدمات.اضافة اعلان
وبينت وحدة الاعلام في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن المركز يستقبل المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، فيما يقدم المركز 90 خدمة حكومية لـنحو 19 مؤسسة.
كما يستقبل المركز، المراجعين من الساعة السابعة وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل لإصدار وتجديد وثائق رسمية معينة.
يذكر أن المركز متواجد في ساحة قصر العدل شرق إربد ويعد المركز كثالث مركز للخدمات الحكومية الشاملة التي سيتم إنشاؤها تباعاً في المملكة إنفاذاً لمخرجات خريطة تحديث القطاع العام، وبهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.
--(بترا)
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