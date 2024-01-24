إطلاق تجريبي لمركز الخدمات الحكومية لفرع إربد

اضافة اعلان

قالت وحدة الإعلام في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن مركز إربد للخدمات الحكومية باشر بتقديم خدماته منذ فترة، وسيصار إلى افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة وبإمكان المواطنين الاستفادة من جميع الخدمات.وبينت وحدة الاعلام في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن المركز يستقبل المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، فيما يقدم المركز 90 خدمة حكومية لـنحو 19 مؤسسة.كما يستقبل المركز، المراجعين من الساعة السابعة وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل لإصدار وتجديد وثائق رسمية معينة.يذكر أن المركز متواجد في ساحة قصر العدل شرق إربد ويعد المركز كثالث مركز للخدمات الحكومية الشاملة التي سيتم إنشاؤها تباعاً في المملكة إنفاذاً لمخرجات خريطة تحديث القطاع العام، وبهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.--(بترا)