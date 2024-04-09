الأربعاء 10 نيسان 2024
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إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية
إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

أعادت فرق بلدية معاذ بن جبل بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة، في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، فتح طريق العدسية- الشونة الشمالية، أمام حركة السير، إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار المحملة بالأتربة المتدفقة من الأودية والجبال المحاذية للطريق.

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وقال رئيس البلدية ساري العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن آليات البلدية والأشغال العامة عملت على إزالة الطمي والحجارة التي تدفقت مع مياه الأمطار من الجبال المحاذية للطريق.


وأضاف أنه جرى التعامل مع حالات غمر مياه الأمطار للشوارع في عدة مواقع أخرى داخل الشونة الشمالية للمحافظة على حركة المرور الطبيعية.


وأكد العبادي، إتمام البلدية جاهزيتها التامة لاستقبال عيد الفطر السعيد، مشيرًا إلى تنفيذ حملة نظافة شاملة لمختلف مناطق البلدية والمواقع السياحية، بالتزامن مع تنفيذ حملات مكافحة للبعوض والحشرات.

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