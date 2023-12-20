الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"إعلام اليرموك" تنفذ وقفة صامتة تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين

من وقفة إعلام اليرموك
من وقفة إعلام اليرموك
نفذت كلية الإعلام في جامعة اليرموك أمام مبنى الكلية، وقفة تضامنية " صامتة " تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه للصحفيين والمدنيين الفلسطينيين.  اضافة اعلان
وحضر الوقفة عميد الكلية الدكتور أمجد القاضي وعددٌ من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور زهير الطاهات، إن هذه الوقفة تأتي للتضامن والوقوف مع " أهلنا واخواننا وأن نكون دائما السند لفلسطين الحبيبة، كي نقف في خندق الوطن خلف قيادتنا الهاشمية وتوجيهاتها الحكيمة".
واعتبر أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحرية التي قال عنها جلالة الملك عبد الله الثاني ان حرية الصحافة سقفها السماء، معبرًا عن فخرهِ بمواقف جلالة الملك التي استغلت كل منابر الإعلام في كل عواصم العالم لتوصيل صوت الحق المدوي.
وأشار الطاهات إلى أنّ كلية الاعلام في جامعة اليرموك تقف دائمًا مع الصحفيين وقضاياهم في سبيل تعزيز قيمها ورسالتها السامية.
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