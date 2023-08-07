"إعمار إربد" تنفذ عددا من المشاريع

أحمد التميمي

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أعلنت مؤسسة إعمار إربد تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والترفيهية في محافظة إربد بالتنسيق مع الجهات الرسمية وبلدية إربد الكبرى بهدف إحداث تحسين وتطوير وخلق التنمية المجتمعية بما ينعكس إيجابا على المواطنين.وقال أمين سر المؤسسة المهندس منذر بطاينة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن المؤسسة تنفذ حاليا مشروع القاعات متعددة الأغراض في حدائق الملك عبدالله الثاني بدعم من وزارة الزراعة بكلفة مليون دينار ليكون معرضا للمنتجات الريفية والزراعية ولتسويق المنتجات البيتية.وأضاف بطاينة أنه تم طرح العطاء وهو في مرحلة البناء حاليا، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 40%، فيما يتوقع إنجازه نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المشروع بحاجة لمبلغ إضافي بقيمة مليون ونصف المليون من أجل استكمال كافة مراحله، والمؤسسة تسعى جاهدة لتوفير التمويل المتبقي لإتمامه وإنجازه من أجل خدمة المجتمع المحلي.ولفت إلى أن المؤسسة لديها فكرة لتنفيذ مشروع المدينة التراثية في منطقة حوارة، حيث وافق مجلس بلدية إربد على إقامته على أرض بمساحة 15 دونما، بحيث يتكون المشروع من متحف للمدينة ومسرح داخلي وخارجي وقاعة اجتماعات ومطاعم وكافتيريات وسوق للحرف اليدوية والمنتجات الشعبية والتراثية وحديقة ومسطحات خضراء وممرات مشاة ومواقف سيارات، مؤكدا أنه فكرة للجذب السياحي وستبذل المؤسسة جهودها ليصبح على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، ومنوها إلى أن العمل جار حاليا بالتنسيق مع كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا من أجل إنجاز تصميمه .وأشار بطاينة إلى أن المؤسسة تنفذ مشروعا لإعادة تأهيل حديقة الزهراء بقيمة 50 ألف دينار بالتنسيق مع بلدية إربد؛ لتطويرها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، إذ بلغت نسبة الإنجاز 60%، مؤكدا أن المؤسسة لديها مشاريع مهمة ونوعية خلال الفترة المقبلة والتي سيكون لها أثر إيجابي على المواطنين، علاوة على تخصيص مبلغ 30 ألف دينار لتنفيذ مشروع تأهيل حديقة تونس الذي يتوقع إنجازه نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.وكشف عن المباشرة بإجراءات تشكيل فرقة فنية بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى وجامعة اليرموك وشركة كهرباء إربد وغرفتي التجارة والصناعة، ويتوقع تقديم أول عروضها خلال تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أن الفرقة ستعنى بتراث المحافظة وستُشارك بكافة المناسبات الوطنية والثقافية.إلى ذلك، استكملت المؤسسة تشكيل لجانها، حيث جرى انتخاب اللجنة التنفيذية وتم الاتفاق على تزكية كل من المهندس منذر البطاينة رئيسا وعضوية كل من المهندس خالد ارشيدات ومحمد بطاينة وعماد المحمود ورئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي.وتم تشكيل الهيئة الاستشارية برئاسة المهندس وليد المصري وعضوية 26 عضوا وتشكيل اللجنة المالية برئاسة المهندس باسم السالم وعضوية 22 وتشكيل لجنة المرأة برئاسة آمنة الزعبي وفاطمة العناقرة مقررا وعضوية 15 آخرين ولجنة الطرق والمواصلات برئاسة تركي عبيدات وأحمد العمري مقررا وعضوية 8 ولجنة التنمية والاستثمار برئاسة المهندس وليد المصري ووليد بني هاني مقررا وعضوية 10 ولجنة التخطيط والتنظيم برئاسة الدكتورة غرايبة والمهندسة هناء يونس مقررا وعضوية 11 آخرين ولجنة البيئة والصحة برئاسة محمد الدويري والمهندس ماجد عبندة مقررا وعضوية 5 واللجنة الثقافية برئاسة برئاسة الدكتور عزت جرادات والدكتور بسام أبو خضير مقررا وعضوية 20 آخرين.وأكد البطاينة أن هذه اللجان ستكون مساندة لخدمات وأنشطة المؤسسة بما يسهم بالارتقاء بمستوى الخطط والمشاريع والمقترحات المقدمة للعمل على إنجازها وتنفيذها بالتشاركية مع كافة الأطراف، منوها إلى وجود ممثل من قبل بلدية إربد الكبرى في كل لجنة حتى تكون البلدية على دراية بهذه المشاريع لانجاحها بالشكل الأمثل.