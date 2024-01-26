إغلاق طريق حوارة- بشرى بإربد لارتفاع منسوب المياه

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أعلنت بلدية إربد الكبرى، مساء اليوم الجمعة، إغلاق طريق بشرى- حوارة جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في المناطق المنحدرة فيها، بما يشكل خطورة على المركبات والمواطنين.وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إنه تم وضع حواجز وإشارات إرشادية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون سلوك الطريق من المواطنين، لافتًا إلى أن الطريق خارج حدود التنظيم، ويعد بديلًا ومختصرًا إلا أن وجود مجرى وادي فيه يجعله خطرًا خلال نزول المطر الغزير.وأشار التل إلى أنه بالرغم من أن مناطق أربد تشهد أمطارا غزيرة منذ ساعات ما بعد الظهر، إلا أن غرفة العمليات لم تُبلّغ بوجود حوادث لافتة باستثناء شكاوى روتينية متعلقة بارتفاع منسوب المياه ببعض الشوارع وانسداد في بعض مناهل تصريف مياه الأمطار والتعامل مع تجمعات للمياه في حفريات لمتعهدي بعض الشركات الخدمية المختلفة.وأكد أن فرق الطوارئ في البلدية تتعامل مع هذه الشكاوى، أولا بأول، باستجابة سريعة، كما أن البلدية خاطبت المقاولين، بضرورة معالجة تجمعات المياه في منطاق الحفريات التي تعمل آلياتهم فيها.--(بترا)