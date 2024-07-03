إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل بلواء الكورة في إربد

إربد- قال رئيس بلدية دير أبي سعيد، عادل بني عيسى، إنه جرى الاتفاق على إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل في لواء الكورة التابعة لبلدية دير أبي سعيد.

وأضاف بني عيسى، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من وزارة السياحة جال في منطقة أم النمل بحضور مديرة مديرية سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة وجري الاتفاق على إنشاء مرافق خدماتية في المنطقة.

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وأوضح أن وزارة السياحة ستستملك بعض الأراضي في المنطقة بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد، لإقامة مرافق خدماتية في منقطة أم النمل والتي تعتبر وجهة سياحية مهمة للمواطنين المحليين والعرب.

وبين أنه ستتم إقامة حمامات عامة في المنطقة، بالإضافة إلى أكشاك لتوفير الخدمات لقاصدي المكان، بالإضافة لتشجيع الاستثمار السياحي في المنطقة.

وشدد بني عيسى على أن بلدية دير أبي سعيد مهتمة جدًا بتوفير الخدمات لجميع المناطق السياحية التابعة لحدود البلدية، حيث توجد العديد من المناطق الساحية في حدود البلدية وأشهرها منطقة أم النمل والتي أصبحت مقصدًا للسياح العرب في فصل الربيع. -(بترا)