الخميس 29 حزيران 2023
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إقبال لافت على المناطق السياحية في إربد

محافظة إربد
محافظة إربد
تشهد المناطق السياحية والترفيهية في محافظة إربد، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إقبالاً لافتاً من الزوار، وسط أجواء تجمع الباحثين عن التسوق والترفيه من داخل وخارج المحافظة.اضافة اعلان

وقالت مديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة لوكالة "بترا"، إن المناطق السياحية والترفيهية سجلت ارتفاعًا في عدد الزوار من مختلف المحافظات، لا سيما بعد إعلان دائرة الآثار العامة إعفاء الأردنيين من رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف، يوم الثلاثاء، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدائرة بالإضافة إلى برنامج "أردننا جنة" الذي أسهم بتنشيط السياحة الداخلية.

وأضافت، أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، عملت على توفير متطلبات السلامة كافة، والاهتمام بخدمات النظافة في مختلف المواقع ورفعت مستوى الأنشطة التي تشهدُ إقبالًا خلال العيد، مشيرة إلى أن المناطق السياحية والترفيهية تعتبر المتنفس الرئيس لأهالي وزوار المحافظة، وبخاصة خلال الأعياد والإجازات الصيفية.

وبينت، أن الأعياد والمناسبات الرسمية وغيرها تعتبر محركاً اقتصادياً مهماً؛ لإسهامها في رفع نسب تشغيل عدد من القطاعات الاقتصادية، نظراً لتوافد العديد من السياح، بالإضافة إلى قدرتها على إنشاء فرص عمل موسمية لأبناء المناطق المحليين، وذلك ترسيخاً لمكانة الحرف اليدوية وإحياء العادات والتقاليد الوطنية المرتبطة بها وحمايتها من الاندثار.

وأشارت إلى أهمية مناطق محافظة إربد، سياحيًا وأثريًا وثقافيًّا وتراثيًّا، إضافة إلى تنوعها وجمال طبيعتها، واعتدال طقسها، وتوفر الخدمات والمرافق السياحية والمنتجعات والمطاعم وغيرها، داعية مرتادي المواقع السياحية إلى المحافظة على نظافتها.
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