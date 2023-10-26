الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إلغاء المظاهر الاحتفالية في مهرجان إربد للرمان تضامنا مع غزة

مهرجان الرمان في إربد - (أرشيفية للغد)
مهرجان الرمان في إربد - (أرشيفية للغد)
إربد- قال وزير الزراعة المهندس خالد حنفيات إن مهرجان الرمان في إربد مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم إلغاء جميع الفقرات الفنية والمظاهر الاحتفالية تضامنا مع الأهل في غزة، وتم إطلاق حملة بالتزامن مع المهرجان للتبرع بالدم تحت عنوان "إربد تتبرع".اضافة اعلان

وأكد حنيفات خلال رعايته افتتاح مهرجان الرمان في إربد، أن مواقف الملك عبدالله كانت وما تزال تؤكد أن القضية الفلسطينية القضية المركزية وتاجها القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.

وأشار إلى أعمال العنف التي خرجت عن متطلبات القانون الدولي والإنساني واستهدفت الأبرياء في قطاع غزة من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن وزارة الزراعة ما زالت تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات الرسمية بما يخدم ويدعم القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقا للرؤى الملكية المتمثلة بتحقيق أولويات الأمن الغذائي الوطني وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية.

ولفت الوزير إلى أن نسبة الإنجاز في معرض المنتجات الزراعية الدائم في إربد والذي سيخدم القطاع الزراعي في إقليم الشمال وحسب المواسم الزراعية تجاوزت 60%.
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