إنتاج الأعلاف محليا.. هل يدعم مزارع الأسماك وينقذها من الإغلاق؟

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي - تتجة مديرية الزراعة في لواء الغور الشمالي نحو تصنيع أعلاف مشاريع الاستزراع السمكي، وبيعها لأصحاب المشاريع بأسعار مناسبة، للتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها بعد ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج.

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وتأتي خطوة المديرية بعد أن لمست إغلاق مشاريع كانت مميزة بهذا المجال وتسريح الأيدي العاملة منها.



وقال المهندس الزراعي فارس المشرقي من مديرية زراعة اللواء، إن فكرة إنتاج الأعلاف في المنطقة جاءت بعد رصد حالات إغلاق لعدد من المشاريع التي كانت تمثل رافدا اقتصاديا لأصحابها ولأهالي الأغوار، مؤكدا أن تلك المشاريع كانت ناجحة واعتمدت على استغلال البرك الزراعية المتواجدة في المنطقة بتحويلها لبرك لتربية الاسماك، إلا أن ارتفاعا ملحوظا بأسعار الاعلاف دفع البعض إلى مغادرة المهنة.



واضاف المشرقي أن المديرية قامت بإعداد خطة محكمة بعد زيارة تلك المشاريع الريادية والاطلاع على واقع عملها، وسيجري العمل على دعمها وحصر انواع الاسماك لاختيار الاعلاف المناسبة لها.



وأشار المشرقي إلى أن المديرية تعتزم العمل على بيع الأعلاف من خلال نقاط بيع بشكل مباشر أو من خلال الأقساط وبأسعار تفضيلية تناسب اصحاب المشاريع بدلا من استيرادها من الخارج.



وأكد المشرقي أن عملية تصنيع أو انتاج الأعلاف ستكون مناسبة وضمن خطة زراعية وتحت اشراف كادر هندسي ذي خبرة في هذا المجال.



المزارع محمد البشتاوي من منطقة المنشية بلواء الغور الشمالي، والذي يمتلك مشروعا لتربية الأسماك، يقول إن من أكثر المعيقات التي تواجه اصحاب المشاريع في هذا المجال تأمين مدخلات الانتاج وعلى رأسها الاعلاف.



وبين البشتاوي الذي يعمل لديه عدد من العمال، أن مشاريع تربية الأسماك ضرورية بالمنطقة وهي توفر دخلا ثابتا للعديد من الأسر غير أنها تحتاج لمثل هذا الدعم من قبل مديرية زراعة اللواء لضمان استمرارها وتجاوزها التحديات.



ولفت الى أن ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بمشاريع الاستزراع السمكي، أضر بالقطاع، مشيدا بخطوة مديرية الزراعة وتواصلها مؤخرا مع اصحاب المشاريع من أجل تقديم الدعم الممكن لهم.



وبين البشتاوي أن المزارعين يعتبرون مشاريع الاستزراع السمكي من أهم المشاريع التي اقيمت باللواء، والتي وفرت فرص عمل لشبان متعطلين، وتعتبر مشاريع متعدد الفوائد، وتعود بالنفع على المزارعين والأهالي في المنطقة.



وعن فوائد المشاريع، قال البشتاوي "تفتقر منطقتنا بأكملها لمصدر أو أماكن لبيع الأسماك، لكن هذا المشاريع وفرت هذه السلعة باستمرار، إضافة إلى أن ذلك ينعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي النباتي في المنطقة، فالمياه التي تتم تربية الأسماك فيها تعتبر غنية بالمعادن التي تحتاجها النباتات، وعند استخدامها للري تحسّن إنتاجية النبتة وجودة ثمارها بشكل ملحوظ، ما يحسن من فرص تسويقها بأسعار ممتازة".



وقال المزارع محمد الرياحنة "قبل سنوات كان لنا تجربة في هذا المجال، ومن خلال التجربة لاحظنا أن إنتاجية محاصيلنا ازدادت بشكل كبير وتحسنت جودتها، وهو ما دفعنا للاستمرار والتوسع بهذه المشاريع، ونسعى للاستمرار فيها وجعله مشاريع مستدامة في المنطقة".



بدوره أوضح مدير المشاريع في اتحاد لجان العمل الزراعي، ابراهيم الحوراني أن هذه المشاريع تأتي استكمالا وإعادة لمشروع بدأ في المنطقة في العام 2012، حيث تمت إقامة ثلاث برك معدنية بسعة 400 متر مكعب لكل منها ويستخدمها المزارعون في تجميع حصصهم من المياه واستغلالها عند حاجتها، وتخدم كل واحدة عشرة مزارعين.



وأكد أن لجان العمل الزراعي ارتأت تطوير الفكرة بحيث تصبح هذه البرك متعددة الاستخدام لتحقيق عدة فوائد وفقا لما تحتاجه المنطقة، فتم استقدام مشروع لتربية الأسماك، وبالتالي أصبحت البرك تستخدم لتربية الأسماك وري المزروعات من نفس المياه عند تبديلها.



ونوه الحوراني إلى أن المياه تعتبر ذات فائدة كبيرة للمزروعات نظرا لاحتوائها على مغذيات عضوية ناتجة عن مخلفات الأسماك، وبالتالي تساهم في توفير أثمان الأسمدة على المزارعين وتقليل المبالغ المدفوعة لهذه الأغراض.



وعن أهمية هذه المشاريع لمناطق الأغوار، أكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي أنها تساهم في توفير مصدر غذائي تفتقر له المنطقة وتغطية احتياج السوق المحلي له، فمناطق الأغوار تخلو تقريبا من متاجر الأسماك، إضافة إلى فوائد جمة على الإنتاج الزراعي النباتي الذي تشتهر به المنطقة، فمن المثبت أن مياه تربية الأسماك تحتوي على سماد ممتاز للنباتات، وتزيد الإنتاجية لذات المحصول بنسبة لا تقل عن 20 %.



كما يوفر المشروع التكاليف على المزارعين، خاصة تلك التي يتم صرفها لشراء الأسمدة الكيماوية بسبب توفير سماد عضوي مجاني، وتساهم في زيادة دخل الأسرة من خلال بيع الأسماك، وكل ذلك يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المحدودة في تلك المناطق.



وشدد على أن حاجة المزارعين والأهالي لهذه المشاريع تزداد في الوقت الراهن بسبب تفشي الفقر والبطالة، وأهمية تو

فير مصدر غذاء محلي دون الحاجة إلى التنقل.



وتنتشر في لواء الغور الشمالي العديد من البرك لغاية تربية الاسماك "البلطي والبوري ووحيد الجنس، والزينة الكوي"، في بيئة مياه عذبة باللون الأزرق، لتوحي للسمك ببيئة البحر، تغطى بدفيئات زراعية لحمايتها من الرياح والعواصف والعدوى من الأمراض.

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