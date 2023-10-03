إنذار خطر وحالة إرباك بعد "حادثة ثانوية الكريمة" بالأغوار

علا عبد اللطيف

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حالة من الهلع، سكنت مدرسة الكريمة الثانوية للبنات في لواء الغور الشمالي أمس، قبل أن ينتقل المشهد كاملا إلى مستشفى أبي عبيدة، الذي شهد إعلان حالة طوارئ وفوضى وإرباك، على ضوء إسعاف 40 طالبة بواسطة مركبات الدفاع المدني لقسم الطوارئ ظهر عليهن أعراض تسمم واختناق.الحادثة التي تخطت حدود أسوار المدرسة والمستشفى وانتشرت تبعاتها بأرجاء اللواء وما تبعها من تعليق للدوام في مدارس المنطقة القريبة من الحادثة، كانت قد بدأت بحالات اختناق محدودة لـ 5 طالبات قبل يومين، تم نقلهن إلى المستشفى وتلقين الإسعافات اللازمة وفق ما أوضحت مصادر متعددة لـ "الغد"، بينما شهد اليوم الثاني ومع عدم الأخذ بأسباب ما حدث لـ "الخمس طالبات" بداية فصول المعاناة بتعرض 40 طالبة لنفس الأعراض.عند هذا الرقم الكبير، لم يعد بالإمكان تجاهل الأمر، ففيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة، قالت طالبات من المدرسة لـ "الغد"، إن ما حدث بالأمس كان مفزعا وأثار حالة من الخوف الشديد بالمدرسة لدرجة أن بعض الطالبات هربن من المدرسة من دون وعي.وأشرن أن حالة الخوف والقلق انتقلت من المدرسة الى المستشفى، بعد نقل الطالبات وحضور أهاليهن الى قسم الطوارئ.تقول إحدى الطالبات فضلت عدم ذكر اسمها، إنها أصيبت بالخوف والهلع عند مشاهدتها الطالبات وسط الممرات بالمدرسة يصرخن ويناشد بإسعافهن.وأكدت أن الخوف سكن قلبها، واعتقدت للحظة أن جميع من في المدرسة على وشك الإصابة بحالات اختناق وتسمم خاصة أن روائح كريهة كانت تملأ المكان.في المقابل، كانت أكثر من جهة معنية قد سارعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تحديد مصدر الإصابة والذي ثبت أنه ناتج عن استنشاق الطالبات لمادة سامة تندرج تحت قائمة مواد المبيدات الحشرية.وفي التفاصيل، تطابقت تصريحات مدير المستشفى الدكتور مؤيد الشكور ومدير التربية والتعليم باللواء الدكتور محمد الشرمان، اللذان أكدا أن الطالبات أصبن بأعراض السعال والدوخة والاستفراغ نتيجة استنشاقهن مادة تستخدم لرش المزروعات.وبين الشكور أن الفحوصات كشفت عن أن المادة هي الكبريت غير السامة و تستخدم في رش المزروعات، وهي غاز الميثان ويستخدم في العمليات الزراعية وفي حالات تعقيم التربة.وقال الشكور، إن حوالي 40 طالبة راجعن المستشفى يوم أمس، بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، إثر استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، فيما راجع المستشفى 5 طالبات قبل ذلك بيوم. وأضاف، أن الـ 40 طالبة ظهرت عليهن أعراض الاستفراغ والسعال وأعراض أخرى مشابه لأعراض التسمم أو الاستنشاق الغازي، فيما أجريت الفحوصات اللازمة لهن، وتم إخراج 18 طالبة منهن بعد التأكد من سلامتهن.وبين أن كوادر المستشفى تعمل على تقييم باقي الحالات للتأكد من سلامتها وإخراجها من المستشفى، كما تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفى، مؤكدا أن المستشفى شهد حالة من الفوضى والإرباك جراء المرافقين الذين حضروا مع الطالبات، موضحا أن الطالبات بخير ووجود المرافقين يعيق تقديم الخدمات الصحية.من جانبه، أكد مدير التربية الدكتور محمد الشرمان أن تعليق الدوام المدرسي في المنطقة وبعض المدارس القريبة من موقع الحادثة يأتي كإجراء احترازي لحماية الطالبات والتخفيف من حالة الهلع والخوف التي تسيطر عليهن.وقال الشرمان إن مديرية التربية والتعليم لم تبلغ من قبل صاحب المزرعة بقيامه بعملية رش تلك المادة، مؤكدا غياب أي تنسيق بين المزارعين والجهات المعنية التي لم تبلغ أيضا. وأضاف أن منطقة الكريمة من المناطق الزراعية التي تنتشر بها البيوت البلاستيكية وبكثرة، غير أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في مدارس لواء المنطقة.ومن المفارقات، ووفق ما حصلت عليه "الغد" من معلومات حول المادة التي استخدمها المزارع، فإنها مادة غازية خطرة، ويجب استخدامها تحت إشراف مختص.وكشف مصدر مطلع وخبير زراعي أن المادة التي ضبطت بالمزرعة بعد الحادثة هي مادة غازية تستخدم لتعقيم التربة وهي خطرة ولا يجوز استخدامها من دون أخصائي وخبير.وقال الخبير الزراعي والمزارع عاهد الشوبكي إن تلك المادة تستخدم لتعقيم وتطهير التربة، في البيوت البلاستيكية، واستخدامها يتطلب مغادرة المكان لمدة زمنية لا تقل عن أسبوع. وأكد أن المزرعة التي تسببت بالحادثة لا يفصلها عن المدرسة سوى شارع، ورغم أنها تقع في الجهة الشرقية بمعنى أنها عكس اتجاه الرياح إلا أن ذلك لم يمنع من وصول الغازات إلى المدرسة.في الأثناء، فتحت الحادثة باب المطالبة من قبل أهالي اللواء باختيار أماكن مناسبة لإنشاء المدارس أو العمل على إيجاد تنسيق بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية من البلديات والزراعة وإبلاغهم في حال وجود أي تعقيم أو عمليات رش في المزارع القريبة من المناطق المأهولة.وطالب عضو اللجنة اللامركزية عن اللواء عقاب العوادي بضرورة وجود خطط واضحة ومدروسة، في حال إنشاء مدارس أو استئجارها، مؤكدا أن أغلب المدارس قريبة جدا من المزارع المنتشرة وخصوصا في منطقة الكريمة التي تعتبر من أكثر مناطق اللواء الزراعية، إذ يوجد بها 80 % من مجمل البيوت البلاستيكية الزراعية، وهذا يتطلب من المزارعين العمل على متابعة أراضيهم وتعقيمها لتحسين جودة المنتج ولكن ليس على حساب الطلبة ولابد من آلية تمكن من حماية المزارعين والطلبة كي لا يلحق الضرر بأي طرف.