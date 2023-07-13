إنقاذ أم وجنينها بعد تعرضها للطعن من زوجها في الشونة الشمالية

علا عبد اللطيف

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تمكن فريق طبي في مستشفى معاذ بن جبل الحكومي من إنقاذ حياة جنين و والدته بعد أن تعرضت لـ 5 طعنات من قبل زوجها ليلة الأربعاء الخميس في بلدة العدسية التابعة للشونة الشمالية.وفي التفاصيل كشف مصدر طبي بأن السيدة أسعفت إلى طوارئ مستشفى معاذ بن جبل في منطقة الشونة الشمالية بعد تعرضها لـ 5 طعنات وهي حامل في الشهر الثامن.وبحسب المصدر أدخلت السيدة على الفور إلى غرفة العمليات لخطورة حالتها، وتمكن فريق طبي بعد إجراء عمليه قيصرية استمرت نحو 6 ساعات من إنقاذ حياة الجنين و والدته التي تعرضت للطعن، مبينا بأن حالة السيدة و الجنين مستقره حاليا.ووضح المصدر أسعفت إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي سيده اثر تعرضها للطعن بواسطة أداة حادة بالبطن من قبل زوجها (25) سنة أثناء وجودها داخل منزلها الكائن في منطقة العدسية وحالتها العامة متوسطة والقي القبض على الزوج وفتح تحقيق في الحادثة.