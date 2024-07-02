اتفاقية تعاون بين مركز زها الثقافي وبلدية إربد الكبرى

وقعت اليوم الاثنين المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي اتفاقية تعاون بهدف إدارة وتشغيل فرع زها في محافظة اربد.

اضافة اعلان



وياتي دعم وإنشاء المركز في المحافظة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتشغيل من خلال وزارة الإدارة المحلية.



وأكدت صبيح أن إنشاء المركز يهدف إلى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الابداع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تعزيز وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي .



وأضافت أن المركز يسعى إلى تحفيز الطاقات وتمكينها، ودعم ريادة الاعمال والإبداع في مختلف المجالات ومنها التكنولوجي، الثقافي، الفني، التربوي في المجتمع وتعزيز قيم التآخي والتعاون والتسامح بين افراد المجتمع بما يخدم تكامل الثقافات وتنوعها.



ومن ناحيته أشاد الكوفحي بدور مركز زها الثقافي في تقديم خدمات مميزة ترقى بنمو وإدراك الاطفال واليافعين بكافة الأساليب الترفيهية والتثقيفية والتعليمية وتنمية المواهب والإبداعات بالاضافة إلى دوره في تمكين المراة والشباب اقتصادياً ومعرفياً وتحسين أوضاعهم.



وسيتم بموجب الاتفاقية إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والانشطة والفعاليات المقدمة في فرع مركز زها الثقافي اربد والموجهة للأطفال واليافعين من عمر ( 3) أعوام ولغاية (18) عام، إلى جانب سيدات المجتمع المحلي وذلك بما يحقق تقديم الخدمة لكافة أبناء المجتمع.

وتأتي هذه الإتفاقية في إطار المبادرات الملكية السامية بإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة .

ويسعى مركز زها إلى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والإجتماعية ودعم الابداع وتوفير فرص عمل للاردنيين من خلال فروع مركز زها في مختلف أنحاء المملكة .