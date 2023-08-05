اجتماع لفريق متابعة مشروع التربية الإعلامية في اربد

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نظمت شبكة التربية الاعلامية والمعلوماتية في جمعية حماية الاسرة والطفولة ، في مقر الجمعية بإربد ، السبت ، الاجتماع الثاني لفريق متابعة مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية .و أكد رئيس الجمعية كاظم الكفيري خلال الاجتماع ، أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في تحصين المجتمع من المخاطر السلبية لبعض منصات التواصل الاجتماعي ، مشيرا ان وسائل الإعلام الآن أصبحت تملك سلطات واسعة على أفراد المجتمع وتؤثر بصورة كبيرة في عمليات التنشئة الاجتماعية والثقافية لكثير من الناس .واضاف ، ان التربية الاعلامية وسيلة لإعداد وتمكين أفراد المجتمع لفهم وسائل الإعلام والمحتوى الذي تقدمه ومساعدتهم في كيفية التعامل مع هذا المحتوى والمشاركة فيه والتفاعل معه والتمييز بين ما هو إيجابي وسلبي ومن ثم ومعرفة كيفية انتقاء واختيار المعلومات.وناقش اعضاء الفريق الخطة التدريبية للأشهر الخمس القادمة حيث سيتم تدريب 450 متدربة من النساء على مبادئ التربيه الاعلامية من خلال الشبكة في الجمعية ،مما يساعدهن على تعزز دافعية للتعلم وتنمي مهارات التفكير والتفسير والتحليل و اتخاذ القرار .و اطلع المشاركين على التحضيرات الجارية لعقد منتدى التربية الإعلامية والمعلوماتية خلال الشهر القادم في مدينة اربد بمشاركة اكاديمين وتروبيين وصحافيين وباحثيين.