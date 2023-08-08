الثلاثاء 08 آب 2023
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اختتام فعاليات دورة تدريبية عن التراخيص في بلدية غرب اربد

اختتام فعاليات دورة تدريبية عن التراخيص في بلدية غرب اربد
اختتام فعاليات دورة تدريبية عن التراخيص في بلدية غرب اربد

 اختتمت في بلدية غرب اربد اليوم فعاليات  الدورة التدريبية بمجال ترخيص الأنشطة الاقتصادية التي نظمتها البلدية  بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى واستمرت أسبوعين .اضافة اعلان

وأكد رئيس البلدية جمال البطاينة أن الدورة حققت منجزا مثمرا على صعيد رفد المشاركين بمعلومات ومهارات ذات صلة بالاليات العملية لتيسير اعمال الأنشطة الاقتصادية بصورة متفقة مع الأنظمة والقوانين.

وقال إن من شأن المعلومات والمهارات التي تعرف عليها المشاركين تحسين بيئة الأعمال والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية قدما بمناطق البلدية كافة ، ما سينعكس إيجابا على تطوير الخدمات عموما والارتقاء بها إلى مستويات أفضل .

وثمن جهود المدرب المشرف على الدورة من كادر بلدية اربد أشرف السعدي ، الذي لم يبخل عن وضع كل مهاراته وخبراته العملية والتعليمية بين يدي المشاركين .

وشكر بلدية اربد الكبرى ممثلة برئيسها المهندس نبيل الكوفحي، على دعمه للجهود والأنشطة التعاونية بين البلديتين وتبادل الخبرات بما يعود ثمرات خدمية إيجابية تنعكس على المواطنين عموما .

وسلم البطاينة الشهادات للمشاركين في الدورة بحضور عدد من المسؤولين في البلديتين.
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