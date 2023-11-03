الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اربد.. مشاركون في مسيرة ينتقدون الصمت العربي تجاه غزة

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من المسيرة
ندد مشاركون في مسيرة حاشدة انطلقت من مسجد اربد الكبير باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، منتقدين الصمت العربي في وقف هذا العدوان مقابل وقوف الدول الغربية علنا باتجاه دول الكيان الصهيوني.اضافة اعلان
وندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع
الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وهتف المشاركون ضد الانتهاكات الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والسكان الفلسطينيين بمدينة غزة وصمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.
وأكدوا على وحدة الدم والمصير والدفاع عن القضية الفلسطينية هي التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني حتى ينال الفلسطينيون حقهم المشروع بإقامة دولتهم على أرضهم.
ودعت المسيرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، مثمنين البطولات التي أنجزها المقاومة في غزة الصمود والتي فاقت كل تصور، لتحارب جيشا مزودا بكافة الأسلحة الحديثة الفتاكة.
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