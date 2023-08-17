الخميس 17 آب 2023
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ارتفاع أعداد السياح لمدينة أم قيس الأثرية

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مدينة أم قيس الأثرية
بلغ عدد زوار مدينة أم قيس الأثرية بلواء بني كنانة في محافظة إربد، خلال 7 أشهر من العام الحالي 73127 سائحًا محليا وأجنبيا ، مقارنة مع 52653 سائحا خلال نفس الفترة من العام الماضي .اضافة اعلان

وقالت مديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة، إن المناطق السياحية والأثرية في مدينة أم قيس سجلت أرتفاعا في عدد السياح الداخلين والخارجين بزيادة أكثر من العام الماضي.

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطاع السياحة في المملكة يتميز بأنه يحتضن الكثير من الأماكن السياحية والأثرية ومقصد سياحي للعديد من السائحين، سيما أن الأردن يعتبر من أكثر الدول أمانا واستقرارا ما يجعله جاذبا للسياح.

وقالت، إن مدينة أم قيس تزخر بمعالم سياحية وأثرية هي محط أنظار السياح حيث تم اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022 ، مشيرة إلى دور وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة، والجهات المعنية الأخرى في تحسين البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للسياح، وبما يطيل من اقامة السائح .

واكدت أن برنامج "اردنا جنة"، ساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، وبأسعار تناسب جميع المواطنين، لافتة كذلك إلى الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية والشعرية والفنية والمسرحية التي تقام في هذه المدينة الأثرية.
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