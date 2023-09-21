الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

920231621377389135904
استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد
قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن حملة تنفذها الجهات المعنية لإزالة مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع والتقاطعات، مستمرة لليوم الثالث على التوالي .
وأشار العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين لجهات أمنية وقضائية تم توديعهم للجهات المعنية.اضافة اعلان
ولفت إلى أن الحملة ستتواصل لإزالة كافة مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع والميادين لإدامة حركة المرور، واتاحة الحربة للمتسوقين والمشاة باستخدام الأرصفة، موضحا أن الحملة شملت العربات والبسطات والباعة والمتجولين.
وشملت الحملة الوسط التجاري، ومنطقة مسجد اربد الكبير والشوارع المحيطة، ومداخل المنطقة الحرفية، وسيارات بيع الخضار المتنقلة.
وقال العتوم، إن الحملة جاءت تنفيذا لقرارات صدرت عن اجتماعات سابقة شاركت بها كافة الجهات ذات الصلة، التي توافقت على ضرورة تنفيذ الحملة واستمراريتها، اتساقا مع إنفاذ قانون السير الجديد الذي يحتم تحديد ممرات مشاة واضحة ومؤثثة بكل ما يلزم، لتكون ممرات آمنة تسهل تحديد المسؤولية القانونية حال وقوع حوادث دهس.

وأشار إلى أن الجهات المعنية حددت عددا من ممرات المشاة مع تخطيطها وفق الأسس الفنية على عدد من التقاطعات الرئيسة وأبواب المدارس، تمهيدا لتعميمها على كافة الشوارع والتقاطعات .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أحد المطاعم بإربد التي تقام على عربة تسمح بانتقالها من مكان لآخر-(الغد)

خريجون بإربد يغادرون التعطل بعربات "المطاعم المتنقلة"

منذ21 ساعة
Untitled-2

"سوق الخضار" بالمشارع.. حلم يتحقق تحت لهيب أسقف الهناجر المعدنية

15 أيلول 2023
file (6)

صحة اربد: لا إصابات جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص

09 أيلول 2023
أحد أحياء منطقة الرابية في اربد-(الغد)

"رابية إربد": 160 ألفا يعانون البطالة وسوء الخدمات

06 أيلول 2023
اقرأ أيضا
طلبة من "العلوم والتكنولوجيا" يفوزون بالمركزين الأول مكرر والسابع عالميا في مؤتمر العربي لأمن المعلومات

طلبة من "العلوم والتكنولوجيا" يفوزون بالمركز الأول مكرر في المؤتمر العربي لأمن المعلومات

منذ9 ساعة
أشجار حمضيات - أرشيفية

الغور: هل تنقذ "المصائد" موسم الحمضيات من ذبابة الأشجار

منذ21 ساعة
أحد المطاعم بإربد التي تقام على عربة تسمح بانتقالها من مكان لآخر-(الغد)

خريجون بإربد يغادرون التعطل بعربات "المطاعم المتنقلة"

منذ21 ساعة
اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

20 أيلول 2023
العيارات النارية

هل يتوقف الرصاص عن خرق "وثائق" ضبط إطلاق العيارات النارية؟

20 أيلول 2023
حفرية تسببت بانهيار جدار بناية مجاورة وشكلت خطورة على السكان بإربد-(الغد)

إربد: حفريات وأبنية بلا رقابة.. هل تهدد السلامة العامة؟

18 أيلول 2023
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 