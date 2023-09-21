استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

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قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن حملة تنفذها الجهات المعنية لإزالة مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع والتقاطعات، مستمرة لليوم الثالث على التوالي .وأشار العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين لجهات أمنية وقضائية تم توديعهم للجهات المعنية.ولفت إلى أن الحملة ستتواصل لإزالة كافة مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع والميادين لإدامة حركة المرور، واتاحة الحربة للمتسوقين والمشاة باستخدام الأرصفة، موضحا أن الحملة شملت العربات والبسطات والباعة والمتجولين.وشملت الحملة الوسط التجاري، ومنطقة مسجد اربد الكبير والشوارع المحيطة، ومداخل المنطقة الحرفية، وسيارات بيع الخضار المتنقلة.وقال العتوم، إن الحملة جاءت تنفيذا لقرارات صدرت عن اجتماعات سابقة شاركت بها كافة الجهات ذات الصلة، التي توافقت على ضرورة تنفيذ الحملة واستمراريتها، اتساقا مع إنفاذ قانون السير الجديد الذي يحتم تحديد ممرات مشاة واضحة ومؤثثة بكل ما يلزم، لتكون ممرات آمنة تسهل تحديد المسؤولية القانونية حال وقوع حوادث دهس.وأشار إلى أن الجهات المعنية حددت عددا من ممرات المشاة مع تخطيطها وفق الأسس الفنية على عدد من التقاطعات الرئيسة وأبواب المدارس، تمهيدا لتعميمها على كافة الشوارع والتقاطعات .