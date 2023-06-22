الجمعة 23 حزيران 2023
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افتتاح عيادة متنقلة لفحص النظر في إربد

افتتاح عيادة متنقلة لفحص النظر في إربد
افتتاح عيادة متنقلة لفحص النظر في إربد
نظم معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة الملك الحسين/ في مركز إربد الثقافي، اليوم الخميس ، احتفالا بافتتاح خدمات العيادة المتنقلة لفحص النظر.
وأشاد مساعد محافظ إربد لشؤون التنمية الدكتور رامي البدر، خلال الحفل الذي جاء بالتعاون مع الجمعية الخيرية الأرثوذوكسية المسيحية العالمية، وبدعم من مكتب الهجرة والسكان الأميركي، بافتتاح العيادة التي تسعى إلى الوصول للمناطق النائية التي تعد بأمس الحاجة للعناية والرعاية الصحية.اضافة اعلان
وأضاف أن الحكومات الأردنية دأبت ومنذ تأسيس المملكة على تنفيذ توجيهات القيادة الهاشمية بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لكل من قصد الأردن طالبا الأمن والأمان، وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تذليل كافة الصعوبات دعما لمؤسسة الملك الحسين وهذا المشروع الإنساني، الذي سيعمل جنبا الى جنب مع القطاعات الصحية المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
وتحدثت الممثل الإقليمي لمكتب الهجرة والسكان الأميركي خلود العدوان، عن الخدمات والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية للمجتمعات المحلية واللاجئين في المملكة.
بدوره، تحدث نائب مدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور عدنان أبو الهيجاء، عن دور المعهد خلال الأزمات خاصة عن الخدمات الصحية والتأهيلية التي قدمها خلال جائحة كورونا، مشيرا الى أن هناك 26 مركزا منتشرا في كافة محافظات المملكة لتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها من أبناء المجتمعات المحلية.
وأشارت ممثل الجمعية الخيرية الارثروذكسية المسيحية العالمية لورين حياة، إلى الخدمات المقدمة من الجمعية لمرتاديها، ودور الجمعية في تقديم الخدمات والمساعدات الصحية والتأهيلية للمواطنين واللاجئين في المملكة.
وتضمنت فعاليات الحفل، عرضا مسرحيا هادفا حول القضايا المجتمعية المتعلقة بالتحدّيات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية، وقصائد شعرية.
(بترا) - علا عبيدات
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