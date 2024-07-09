 
الخميس 11 تموز 2024
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افتتاح محطة لشحن المركبات الكهربائية في اربد

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جانب من افتتاح المحطة

افتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، الثلاثاء ، أول محطة متخصصة كلياً بشحن المركبات الكهربائية على مستوى المملكة في منطقة الحصن بلواء بني عبيد جنوبي إربد.

وأكد السعايدة أن شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، لافتا النظر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية في محافظة إربد ومختلف محافظات المملكة.

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وأشار إلى حرص هيئة الطاقة واهتمامها بموضوع شحن المركبات وضمان التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية ومواكبة الزيادة في استخدام تلك المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.


وبين السعايدة، وجود أكثر من 60 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية مندمجة ضمن محطات المحروقات، إضافة إلى 14 محطة شحن خاصة بالمولات والمستشفيات وغيرها ، لافتا إلى إصدار الهيئة 350 تصريحا لإنشاء محطات متخصصة بشحن المركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة مع الاستمرار في استقبال طلبات الترخيص.


ولفت إلى مبادرة هيئة الطاقة أخيرا في إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز التوسع في إدامة تزويد خدمة شحن المركبات الكهربائية للمواطنين .افتتح رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، اليوم الثلاثاء ، أول محطة متخصصة كلياً بشحن المركبات الكهربائية على مستوى المملكة في منطقة الحصن بلواء بني عبيد جنوبي اربد.

وأكد السعايدة ، أن شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية في محافظة اربد ومختلف محافظات المملكة.

وأشار إلى حرص هيئة الطاقة واهتمامها بموضوع شحن المركبات وضمان التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية ومواكبة الزيادة في استخدام تلك المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.

وبين السعايدة ، وجود اكثر من 60 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية مندمجة ضمن محطات المحروقات، إضافة إلى 14 محطة شحن خاصة بالمولات والمستشفيات وغيرها ، لافتا الى إصدار الهيئة 350 تصريحا لإنشاء محطات متخصصة بشحن المركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة مع الاستمرار في استقبال طلبات الترخيص.

ولفت إلى مبادرة هيئة الطاقة أخيرا في إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز التوسع في إدامة تزويد خدمة شحن المركبات الكهربائية للمواطنين.

بدوره ، قال مدير عام محطة PLUGIN لشحن المركبات، الدكتور محمد خلف نصير ، إن افتتاح المحطة كأول محطة شحن كهربائي للمركبات، يعتبر انجازا يجسد التزام الأردن بالتطور واستخدام التكنولوجيا في المحافظة على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون .

وأشار إلى أن مواصلة تبني تقنيات الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، تعتبر أساس تحقيق التنمية والمشروعات المستدامة والابتكار في مختلف المجالات تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني .

وحضر الافتتاح، رئيسا غرفتي تجارة وصناعة اربد محمد الشوحة وهاني ابو حسان ، ومدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي، ورئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد، وجمع من وجهاء وممثلي المجتمع المحلي .

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