السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح مركز صحي كفر أسد في إربد

افتتاح مركز صحي كفر أسد الشامل في إربد
افتتاح مركز صحي كفر أسد الشامل في إربد
افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت في محافظة إربد مركز صحي كفر أسد وتوسعة مركز صحي كفر يوبا الشامل واستحداث عيادات الاختصاص فيه، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وعدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور شادي بني هاني.اضافة اعلان

وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ افتتاح وتوسعة المركزين الصحيين في محافظة إربد جاء بهدف التسهيل على المواطنين من سكان المنطقتين في المحافظة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال إنّ وزارة الصحة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية بهدف توفير البيئة المناسبة والملائمة لتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمرضى والمراجعين بجهود كوادرها الطبية، والتمريضية، والفنية، والإدارية.

وأشار الهواري إلى أنّ تطوير البنى التحتية والاهتمام بتطوير الكوادر الصحية يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2025 التي تبنت نموذج الصحة العامة والطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية واعتبرته محورياً تسعى من خلاله لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.

وأضاف "أنّ وزارة الصحة مستمرة بالنهوض بواقع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وتقوم بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وصولاً لتحقيق هذا الهدف"، لافتاً إلى أنّ العام الحالي سيشهد العديد من الإنجازات والتطور في خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية.

وبين الهواري أنه تم رفد المركزين الصحيين بالكوادر الطبية اللازمة في العديد من الاختصاصات الطبية، حيث سيقدم مركز صحي كفر أسد عددا من الخدمات العلاجية تشمل طب الأسرة والأطفال والباطنية والنسائية والتوليد والطب العام ومعالجة اللثة وطب الأسنان العام، ويحتوي على مختبر دم، وصيدلية، وعيادة أمومة وطفولة.

وبحسب وزير الصحة، سيقدم مركز صحي كفر يوبا الشامل، الخدمات العلاجية من طب الأسرة والأطفال والباطنية والنسائية والتوليد والطب العام والتركيبات السنية وتقويم الأسنان وعلاج اللثة وطب الأسنان العام، كما يحتوي المركز على مختبر دم ومختبر أسنان وأشعة، وصيدلية، وعيادة أمومة وطفولة.

وبلغت تكلفة عطاء إنشاء مركز صحي كفر أسد مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دينار ضمن موازنات اللامركزية وبمساحة بناء 2040 متر مربع ليقدم بذلك خدماته الصحية لأكثر من 16 ألف نسمة، فيما بلغت تكلفة عطاء توسعة وإعادة تأهيل مركز صحي كفر يوبا الشامل مبلغ 720 ألف دينار تم تمويلها من موازنات اللامركزية وبمساحة توسعة جديدة للبناء بلغت 660 متر مربع، ليصل إجمالي المساحة بعد التوسعة إلى 1610 متر مربع وليقدم خدماته لحوالي 27 ألف نسمة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مسرح جريمة - (تعبيرية)

مقتل عشرينية طعنا بالرقبة في الغور الشمالي

27 كانون الأول 2023
أعراض التسمم - (تعبيرية)

فطر بري يسمم العشرات في إربد

26 كانون الأول 2023
تحويلة سير لطريق تقبل- فوعرا في إربد

تحويلة مرورية في طريق تقبل- فوعرا بإربد

24 كانون الأول 2023
بلدية دير أبي سعيد

رغم أهميته الزراعية والسياحية.. طريق "عنبة تبنة".. 15 عاما ينتظر التنفيذ

23 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

الصفدي: الملك قدم للعالم سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة

منذ 39 دقيقة
1704465807538951000

الأردنيون يهتفون.. الاغتيالات شيم المهزومين والمقاومة لا تنجب إلا أبطالا وقادة

منذ17 ساعة
مسيرة إربد

إربد.. مسيرة جديدة إسنادًا لغزة

منذ24 ساعة
تخريج 39 طالبا من "سياحة اليرموك" أنهوا دورة متخصصة بسلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية

مسّاد: الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح

04 كانون الثاني 2024
1704297724747141200

إربد: إسناد طرق زراعية للبلديات.. هل يؤجل تعبيدها لإشعار آخر؟

03 كانون الثاني 2024
دوار النصر في محافظة إربد

بلدية غرب إربد توضح كلفة إنشاء دوار النصر

02 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

توسع نطاق الحرب في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات | منذ17 ساعة
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات | منذ17 ساعة
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
 