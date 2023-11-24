الأردنيون: المقاومة الفلسطينية لن تنكسر والصمود عنوان النصر

فريق الغد

محافظات- شهدت محافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة أمس، وقفات ومسيرات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد المشاركون استنكارهم للمجازر والممارسات الوحشية، التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية.

كما جدد المشاركون مطالبتهم بضرورة وقف نهائي للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الكافية إلى القطاع المحاصر.

وأكدوا أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأن ما حدث هو أكبر دليل على ضعف العدو، الذي وافق على الهدنة المؤقتة بعد أن أدرك تماما بأن المقاومة بخير وأنها تحقق انتصارات يومية.

وفي إربد، شارك الآلاف في مسيرة حاشدة، دعت إليها أحزاب سياسية وفاعليات شبابية وأهلية وحملت عنوان "المقاومة خيارنا"، رفع خلالها المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية وهتفوا بالنصر للمقاومة.

وردد المشاركون شعارات منها "الأرض فلسطينية لا هجرة من غزة"، "المقاومة تستمر والتطبيع لن يمر"، "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة".

وقال متحدثون في المسيرة، إن حرب غزة دفعت كيان الاحتلال لكي يستنجد بالخارج، بعد أن أرعبته المقاومة وأظهرت أن جيش الاحتلال مجرد قوة على ورق، سرعان ما انكشف بعد العدوان على غزة والمقاومة الشرسة التي أبداها المقاومون في غزة.

وأكدوا أن المقاومة حققت انتصارا على أرض الواقع، وما قبول الكيان الصهيوني للهدنة إلا دلالة على انهزام الاحتلال، وأن هدفه من العدوان هو تهجير أهالي قطاع غزة من خلال الإبادة الجماعية للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية.

وأشاروا إلى أن العدو الصهيوني أدرك أن المعركة طويلة وصعبة وأن المقاومة بخير وتحقق انتصارات متتالية على أرض الواقع، مطالبين الدول العربية بالتدخل لوقف قتل المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

وأكدوا أنه، ورغم الحصار والقصف المفروض على غزة منذ عملية طوفان الأقصى، إلا أن الشعب والمقاومة صامدان، مضيفين أن قتل أطفال فلسطين سيظل جريمة في حق الإنسانية تلاحق العدو الصهيوني.

ولفتوا إلى أن طوفان الأقصى جاء رداً على ما ارتكبته الصهيونية في حق فلسطين وأطفالها وشبابها على مدى عقود، مؤكدين أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإرادة الشعوب العربية.

وقالوا، إن المسيرات والوقفات التي تقام في الأردن هي استجابة لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته التي هي حق عربي.

وأكدوا أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من قهر قوة الاحتلال المدعومة من الخارج.

ونفذت فاعليات حزبية ونقابية وقوى المجتمع العقباوي وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال في العقبة، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بعدوان قوات الاحتلال الصهيوني عليه.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الأردنية ويافطات تدعم صمود الأهل في غزة، مؤكدين أن الهدنة جاءت بعد فشل الاحتلال المستمر في فرض هيمنته على القطاع واستسلاما لفرض المقاومة شروطها ودحر أكاذبيه المصطنعة.

وطالب المشاركون بمساندة غزة ودعمها بالمواد الطبية والغذائية في ظل الحصار الذي يعانيه القطاع، وتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وقال المتحدثون في الوقفة "إننا في هذه الأيام كل أنظارنا تتجه نحو غزة، من تصون كرامتنا جميعا، ومن تقاوم هذا المحتل الغاصب بكل ضراوة وشراسة"، مؤكدين أن أهلنا في غزة سطروا معاني عظيمة، فهم رمز الإيمان ورمز الثبات ورمز الصمود في ظل كل ما يواجهونه من ظلم وقهر.

وأشار المتحدثون إلى أن غزة تتعرض لأبشع الجرائم التي شهدها العام من إبادة جماعية وقصف متواصل للأطفال والنساء، مجددين المطالبة بقطع كل العلاقات مع الكيان المحتل ووقفها عند حد الوسائل الدبلوماسية من خلال الأمم المتحدة وإلزامه باحترام القانون الدولي، مؤكدين أن أبناء العقبة جميعا الى جانب القيادة تساند الكفاح الفلسطيني، وأن هذه الوقفة الشعبية التضامنية هي محطة لنقول بصوت واحد " فلسطيني واحد: فلسطين أمانة.. أوقفوا العدوان الصهيوني".

وفي فعالية أخرى، نظمت الحركة الإسلامية بالعقبة مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في منطقة المحدود جالت شوارع المدينة.

وندد المشاركون بالمسيرة بالمجازر الصهيونية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بالوقت ذاته بمحاسبة الكيان الصهيوني وتقديم قادته للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وطالب المشاركون بالمسيرة، بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، واصفين ما يجري في غزة بأنه جرائم حرب بشعة ضد الإنسانية.

وحيا المشاركون بالمسيرة المقاومة الفلسطينية، من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت، مطالبين المقاومة بالرد في العمق الصهيوني.

وطالب المشاركون بالمسيرة بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه، إضافة لمقاطعة الدول التي تدعم الكيان الصهيوني.

وابتهل المشاركون بالمسيرة بالدعاء إلى الله بأن يحفظ المجاهدين والأهل في فلسطين، متعهدين بمواصلة كافة الفعاليات لحين انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي الكرك، شهدت المحافظة تنظيم وقفتين بدعوة من فاعليات حزبية ونقابية وشعبية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة.

ونظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وقفة في ميدان صلاح الدين الأيوبي بوسط مدينة الكرك، كما نظمت الحركة الإسلامية وقفة تضامنية في بلدة عي جنوبي مدينة الكرك.

وشارك في الوقفتين مئات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.

وأكد المشاركون ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه وتقديم الدعم له بكل الوسائل، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.

وشارك آلاف المواطنين في مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمس أمام مسجد معان الكبير، تأييدا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل.

ووجه المشاركون في الوقفة التضامنية التي شارك فيها مواطنون من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية والنقابية في المدينة التحية إلى قادة وأبطال فصائل المقاومة الفلسطينية، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لوقف العدوان الصهيوني ودحر الاحتلال، فيما طالبوا بتقديم كل الدعم للمقاومة الفلسطينية.

وشدد المشاركون على أن المقاومة الفلسطينية لن تنكسر، وصمود الشعب الفلسطيني سيظل عنوان الانتصار في هذه المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.

وأشاروا أن اتفاق الهدنة ما هو إلا ثمرة انتصار للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالة واضحة للعالم بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته قادران على إنجاز المهمة في تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالوا إن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة المستمرة، مشيرين إلى أن إجرام الاحتلال في قصف المدنيين لن يمنحه صورة الانتصار.

وردد المشاركون في الوقفة، هتافات تندد بالعدوان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومشاركة الولايات المتحدة في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الأهل في غزة.

وطالبوا بطرد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن وإغلاق السفارة الأميركية في عمان، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أميركا شريكة في الحرب على غزة وليست مجرد داعم للاحتلال.

واعتبر المشاركون الرئيس الأميركي جو بايدن شريكا بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال، مطالبين بمحاكمته أمام كافة المحاكم الدولية والمحلية، ومحاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال.

وقالوا إن استمرار المجازر في غزة والضفة الغربية بوحشية وسعار صهيوني غير مسبوق، في ظل صمت دولي مريب، يعد تواطؤا دوليا مشاركا في المذبحة.

وندد المشاركون بمواقف بعض الدول الغربية المؤيدة لدولة الاحتلال في عدوانها الدامي ضد الأطفال والنساء والعزل في قطاع غزة، مطالبين بضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاحتلال.

وفي عجلون، اتخذ التضامن مع الأهل في قطاع غزة منحى شعريا وحواريا، حيث نظمت رابطة الكتاب الأردنيين ومنتدى البيت العربي الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة، أمسية شعرية تغنى خلالها عدد من الشعراء بالصمود الأسطوري لأهل غزة في وجه آلة القتل الصهيونية.

وفي السياق ذاته، ينظم منتدى جبل عوف الثقافي، اليوم، لقاء وطنيا يرعاه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة تحت عنوان "عين على الأردن وعين على فلسطين"، بحيث يتحدث فيه عدد من السياسيين والأكاديميين ورؤساء الجامعات عن صمود الأهل في غزة، والدور الأردني قيادة وشعبا في نصرة أهل غزة ودعم القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية.

وفي مادبا، شارك أهالي مخيم مادبا في مسيرة تضامنية لنصرة الأهل في قطاع غزة وللتنديد بالأعمال الإجرامية والوحشية التي اقترفها العدو الصهيوني.

وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الوحشي على قطاع غزة الذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وطالبوا بوقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم، رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.

ورددوا هتافات منددة للأعمال الوحشية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة على يد آلة الحرب الصهيونية التي تواصل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وسبق المسيرة، تأدية المشاركين صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على غزة.

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