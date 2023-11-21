الأردنيون ينتصرون لغزة ويحملون مسؤولية عدم وقف العدوان لدول غربية

أحمد التميمي وأحمد الرواشدة

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محافظات - جدد مشاركون في مسيرات ووقفات مسائية شهدتها عدة مدن بالمحافظات عقب صلاة العشاء أمس، تحميل مسؤولية ما يحدث من عدوان همجي على غزة من قبل آلة الحرب الصحيونية إلى دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية نتيجة إما صمتها المطبق أو دعمها المباشر للعدوان.واعتبروا أن الدعم وعدم المساءلة أعطى الضوء الأخضر لجيش الاحتلال في التمادي وخرق كل الأعراف والقوانين الدولية وارتكاب أفضع الجرائم بحق المدنيين بقطاع غزة.وجددوا تأكيدهم على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي خطوات جادة وواضحة لوقف العدوان، معتبرين أن حالة المماطلة التي تنتهجها بعض الدول الداعمة للاحتلال تجاه اتخاذ موقف جاد لوقف العدوان يضعها بموضع الشريك بجرائم الاحتلال.ونظمت في مدينة إربد، مسيرة تضامنية مع الأهل في فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الغاشم والقص المكثف منذ 45 يوما، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين من المدنيين.ورفع المشاركون، في المسيرة التي دعت اليها فاعليات شبابية وحزبية ونقابية، لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، كما حمل العلمين الأردني والفلسطيني.وهتف المشاركون بعبارات ترفض وتندد بالحرب الوحشية على غزة، وأخرى تدعم عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "كتائب القسام" في 7 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.كما رفعوا شعارات "فلسطين أرضي حرة"، و "بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، و"فلسطين أبية، لن نسمح بالقضية"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح".وأكد المتحدثون في نهاية المسيرة على ضرورة استمرار الكفاح ضد قوات الكيان الصهيوني لحين دحر الاحتلال وتحقيق النصر.وطالبوا الدول العربية بالتحرك لكسر الحصار المفروض على غزة واستخدام القوة ضد الكيان الصهيوني الذي لا يمتثل لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.وأشاروا إلى أن أهلنا في قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية وقصف طال جميع المؤسسات وهدفه تهجير أهل غزة إلى خارجها.كما نظم حزب جبهة العمل الإسلامي، وقفة أمام مسجد الحسين بن طلال في العقبة عقب صلاة العشاء تضامنا ودعما للأهل وصمودهم في قطاع غزة تحت عنوان "المقاومة خيارنا".وندد المشاركون في الوقفة الصمت العربي والدولي إزاء استمرار الإبادة الجماعية للأشقاء في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيونية وعسكريته الهستيرية، مؤكدين أن الاحتلال تجاوز كافة الأعراف والقوانيين الدولية بدون أي عقاب أو حساب أو رادع نتيجة الدعم المستمر لآلة الحرب الصهيونية من قبل دول غربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية.ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بوقف العدوان على غزة وتنفيذ قرارات القمة العربية والاسلامية التي عقدت مؤخرا في مدينة الرياض السعودية وتأييدها للمقاومة.وقال المشاركون إن طوفان المقاومة جاء انتقاما من حكومة الاحتلال العنصرية وتماديها في العدوان على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، مشيرين أن هذه المعركة رد على انتهاكات الاحتلال بحق القدس والمقدسات الإسلامية، داعيين الشعوب العربية إلى مساندة الفلسطينيين في استرداد حقهم بأرضهم "من النهر إلى البحر".وبين المشاركون أن ما يتم في غزة من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية تتطلب المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرين أن الولايات المتحدة تدعم العدوان بالسلاح والطائرات والدبابات والبوارج والتي هي بيدها قرار وقف إطلاق النار وهي التي تماطل باتخاذه.ونظمت فاعليات شعبية وحزبية وقفة تضامنية في مدينة الرمثا نصرة لأهل غزة.وطالب متحدثون خلال الوقفة بضرورة إلغاء كافة المعاهدات مع الاحتلال، ووقف الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب فورا وعدم السكوت عن التنكيل بالأبرياء والاطفال والنساء في غزة واستهدافهم من قبل الاحتلال المدعوم من الغرب.وهتف المشاركون بالوقفة هتافات تدين الاحتلال والتأيد الغربي والأميركي له، وتحيي الأهل بفلسطين وغزة والمقاومة وصمودهم الباسل.