الأردنيون يهتفون.. الاغتيالات شيم المهزومين والمقاومة لا تنجب إلا أبطالا وقادة

فريق "الغد"

اضافة اعلان

عمان - محافظات- شهدت مدن عدة بالمحافظات، عقب صلاة الجمعة أمس، مسيرات ووقفات نظمتها فاعليات حزبية ونقابية وشعبية دعما للأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة الجماعية المدعومة من القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.وتأتي هذه المسيرات والوقفات لتأكيد مواصلة دعم الأهل بفلسطين، ورفضا لما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم بحق الأبرياء، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة منذ أكثر من 90 يوما.وجددت هتافات المشاركين بالمسيرات والوقفات التأكيد على ضرورة وقف العدوان، وكسر الحصار المستمر على القطاع، وإدخال المساعدات بأشكالها كافة، منددين بالصمت العربي والدولي إزاء ما يحدث من جرائم وحشية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني الحر.وانطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة حاشدة بعنوان "غزة ليست وحدها.. جمعة الشهداء"، ندد المشاركون فيها بالعدوان الصهيوني على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها أمام مرأى العالم.واعتبروا أن العدوان لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.واعتبروا أن المجتمع الدولي أصم، ويكيل بمكيالين، ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأنه ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.وارتدت سيدات شاركن بالمسيرة أكفانا، في رمزية تضامنية مع الشهداء في الأرض المحتلة.ونظمت الفاعليات النقابية والحزبية ومكونات المجتمع المدني في العقبة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال عقب صلاة الجمعة، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في القطاع، في ظروف معيشية قاسية وصلت حد المجاعة.ورفع المشاركون صوراً تظهر وحشية الاحتلال الصهويني بقتله وقصفه آلاف المدنيين العزل، لا سيما النساء والأطفال والشيوخ، ويافطات تحمل شعارات تطالب المجتمع الدولي بوقف جاد لإطلاق النار في كل مكان في غزة، وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه أحدث أسلحة البطش بالمدنيين الأبرياء.وحيا المتحدثون في الوقفة التي رفعت فيها الأعلام الأردنية والفلسطينية على صمود الأهل في غزة رغم استمرار المعارك وحرب الإبادة، مشيرين إلى أن الاحتلال الغاشم، وبدعم من الغرب والولايات المتحدة الأميركية، فشل في تحقيق الأهداف كافة التي أعلنها منذ اليوم الأول من الحرب وبات يبحث عن صور وهمية للنصر أمام الرأي العام العالمي، حتى عمد بكل وقاحة على اغتيال قادة المقاومة في ضربة صهيونية استهدفت مكتبا للحركة بالضاحية الجنوبية في بيروت وراح ضحيتها الشهيد صالح العاروي، مؤكدين أن اغتيال العاروري أو أي فلسطيني آخر هي تجربة فاشلة، لأن المقاومة ستنجب أشخاصا قادرين على قيادة حركات التحرر وهم -الاحتلال الصهويني- وما يفعلونه ينطلق من خوفهم من المقاومة ولا يتمكنون إلا من اغتيالهم.وجدد المشاركون في الوقفة التحذير من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة وتهجير أهالي الضفة الغربية، سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيوني، كما حذروا من مغبة المشاريع التي يعتزم الاحتلال إقامتها على الأردن، بعد تصريحات وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة نيتهم توسيع المستوطنات وتحويل الوصاية على المقدسات في القدس، لوزارة الأديان في حكومة الاحتلال.وحيا المشاركون الموقف الأردني الثابت تجاه دعم أهالي قطاع غزة، لافتين إلى أن الموقف الأردني كان متقدما بالنسبة للأحداث في قطاع غزة.وفي الكرك، طالبت فاعلية احتجاجية في الكرك، إغلاق الحدود بوجه التجار الذين يصدرون الخضار والفواكه للاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه الغاشم على أهلنا في قطاع غزة.كما طالبوا، في وقفة تضامنية مع غزة في ضاحية المرج شرقي الكرك، نظمتها فاعليات حزبية وشعبية، بمحاسبة هؤلاء التجار.ونددوا باغتيال نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري في لبنان، مؤكدين ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا مئات من الفلسطينيين، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.وفي معان، شارك أبناء مدينة معان عقب صلاة الجمعة، في وقفة تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية الباسلة ودعما لأهالي قطاع غزة الذين ما يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال الصهيوني وسط الحصار الكامل المفروض على القطاع.وصدحت حناجر المشاركون بالوقفة التي نظمت أمام مسجد معان الكبير، بهتافات نددت بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.وأكد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية، دعمهم خيار المقاومة المسلحة في مواجهة الكيان الصهيوني باعتباره الخيار الوحيد لردعه ودحره عن الأرض الفلسطينية المحتلة.وحيا أبناء مدينة معان، المقاومة الفلسطينية ونضالها المشروع من أجل الحرية والاستقلال وصولاً إلى بناء الدولة، مؤكدين أن المقاومة أعادت القضية الفلسطينية إلى مكانتها كأولوية عالمية كما يجب أن تكون، بعد مؤامرات ومحاولات صهيونية وأميركية طويلة لتذويبها.كما أكدوا أن المقاومة ستبقى الأمل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهي دعوة للعالم بأسره لإنهاء أبشع وأطول احتلال عرفته البشرية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة والدمار في إنهاء الاحتلال في فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وندد المشاركون بالموقف الأميركي من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الغزيون والفلسطينيون عموما، إذ تقدم أميركا الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الكامل للعدو المحتل من أجل مواصلة ارتكاب جرائمه، مطالبين الحكومة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.وطالبوا، الحكومة الأردنية، بإجراءات أكثر حزما تجاه الكيان الصهيوني، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تعد كافية أمام استمرار الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بسلاح ودعم أميركي مطلق، مطالبين إلغاء الاتفاقيات كافة الموقعة مع العدو الصهيوني، وعلى رأسها اتفاقيتا الغاز ووادي عربة.وأشاروا إلى أن العدوان الصهيوني ما يزال على غزة والضفة الفلسطينية مستعرا، فبعد نحو 90 يوما، ما تزال المذابح ترتكب وتشاهد على الهواء مباشرة، تحت أنظار العالم الصامت، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين من خلال القصف والإبادة الجماعية.ونفذت فاعليات شعبية ومجتمعية وحزبية ونقابية في مخيم مادبا، مسيرة ووقفة تضامنية تنديدا بالعدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.وتضمنت الوقفة كلمات لعدد من القيادات الشعبية والحزبية، نددت بالانتهاكات الصهيونية والمجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.وثمن المتحدثون الموقف الأردني الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم بحق الشعب الأعزل في فلسطين. ودعوا إلى تحرك دولي من قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة.وانطلقت مسيرة من أمام المسجد الهاشمي في إربد وصولا إلى ميدان الشهيد وصفي التل دعما لأهل غزة.وندد المشاركون في المسيرة بعدوان الاحتلال المتواصل على القطاع المحاصر واستهدافه للمدنيين. وحيا المشاركون في المسيرة المقاومة التي تدافع عن الأقصى ودحر الاحتلال في ظل صمت عربي مميت ودعم أميركي لا محدود للاحتلال الصهيوني. وهتف المشاركون للشهيد العاروري وقيادات حماس الذين استشهدوا بعد أن استهدفهم الاحتلال.