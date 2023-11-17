الأردنيون يواصلون دعمهم لغزة وينددون بالدعم الغربي لجرائم الاحتلال

فريق "الغد"

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محافظات - ندد مشاركون في مسيرات ووقفات حاشدة، شهدتها غالبية مدن المحافظات أمس، باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وارتكابه المجزرة تلو الأخرى، وقتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار الخانق من منع للماء والغذاء والدواء والوقود.وجدد المشاركون بالوقفات تأكيدهم رفض كل أشكال العدوان والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء غزة، والتي تشكل جميعها جرائم حرب يجب على المجتمع الدولي كافة إدانتها ومحاسبة مرتكبيها والشركاء فيها.الكرك..ثلاث وقفات تضامنيةنظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك، ثلاث وقفات تضامنية للأهل في قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف كل مقومات الحياة بالقطاع.وجدد المشاركون بالوقفات تأكيدهم رفض كل أشكال العدوان والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأشقاء بغزة، والتي لا تخرج عن كونها جرائم حرب، يجب على المجتمع الدولي كافة إدانتها ومحاسبة مرتكبيها.فقد نظم الملتقى الوطني للفاعليات الحزبية والنقابية والشعبية، وقفة في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك.وفي المزار الجنوبي، نظم نشطاء وقفة تضامنية مع الأهل في فلسطين ورفضا للعدوان الصهيوني على الأشقاء في غزة.كما نظمت الحركة الإسلامية بالكرك وقفة تضامنية في بلدة المنشية، بمشاركة شعبية واسعة.وعبر المشاركون في الوقفات الثلاث، عن دعمهم لموقف الأردن بضرورة قطع العلاقات ووقف الاتفاقيات كافة مع الكيان.وأكد متحدثون في الوقفات، ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني، ووقف فوري للعدوان الغاشم عليهم بكل الوسائل والأشكال الممكنة، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات.ودعا المشاركون إلى ضرورة أن تأخذ الدول العربية موقفا حازما وحاسما بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني.وأشاروا إلى أن كل الأردنيين يقفون جميعا صفا واحدا في وجه مخططات العدوان الفاشلة، التي تهدف، بكل وقاحة، إلى تصفية وتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة. وشددوا على أن أقل ما يمكن أن نقدمه للأشقاء في مواجهة العدوان ومخططاته، استمرار التفاعل اليومي والتضامن بالأشكال الممكنة كافة، وفضح مخططات العدو الفاشلة على المنابر المتاحة، ولفت أنظار العالم لما يجري في غزة والتصدي لعمليات تزييف الحقائق وتجريد العدو وكشف حقيقته.وأوضحوا أن على العرب والمسلمين الاتحاد والتصدي لما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان، خاصة وأن القوى الغربية تساند الكيان الصهيوني بكل قوة وتمده بالسلاح، في حين أن المقاومة الفلسطينية تواجه جيش الاحتلال الصهيوني وحدها.مخيم مادبا ينتصر لغزةوفي مادبا، شارك المواطنون في مسيرة تضامنية، انطلقت من أمام مسجد مخيم مادبا، بعد صلاة الجمعة، لنصرة الأهل في قطاع غزة وللتنديد بجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة شعارات مناهضة للاحتلال، مرددين الهتافات المنددة بالجرائم المروعة والبشعة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى وطالت المستشفيات والأحياء والمدارس والمساجد والبنية التحتية، في جرائم لم يسبق لها التاريخ مثيلا، في ظل صمت المجتمع الدولي.كما انتقد المشاركون موقف المجتمع الدولي، وبخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ودعمها للاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والحرية لفلسطين.وأكدوا أن ما حصل مجازر يندى لها الجبين، وتضاف إلى سجل الاحتلال كجرائم حرب، باستهدافه المستشفيات بشكل واضح في قطاع غزة والطواقم الطبية والقطاع الصحي.ودعوا إلى ضرورة الإسراع بفتح المعابر وإرسال المساعدات إلى غزة كأقل واجب تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، في ظل الهجمة الشرسة من قبل الكيان الغاصب الذي استهدف البشر والحجر والشجر، مطالبين بمقاطعة البضائع الأميركية والصهيونية والغربية والشركات الداعمة لها، باعتبار ذلك سلاحاً فعالاً ومؤثراً على العدو وأعوانه.وقفة حاشدة بمعان لنصرة "المقاومة"وشارك آلاف المواطنين من مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة أقيمت أمام مسجد معان الكبير، دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي تسطر ملاحم بطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني.وندد المشاركون، في الوقفة التضامنية التي شارك فيها مواطنون من مختلف القوى السياسية والشعبية، بالعدوان الصهيوني والأميركي البشع على الأهل في قطاع غزة.وطالب المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في مدينة معان، لدعم المقاومة وحماية الوطن بتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والدوائية والماء والغذاء والوقود إلى الأهل المحاصرين في قطاع غزة.وهتف المشاركون بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في إجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم، ورددوا تكبيرات وشعارات تدعم قادة وأبطال المقاومة في تحقيق النصر.وأدان المشاركون الصمت العربي والإسلامي والدولي تجاه العدوان الصهيو-أميركي على غزة، وعدم التمكن من وقف هذا العدوان أو اتخاذ مواقف حاسمة ورادعة للكيان المحتل أو حتى إدخال المساعدات إلى القطاع.كما طالبوا بعدم الاكتفاء بسحب السفير الأردني، بل يجب إلغاء الاتفاقيات مع الكيان، وعلى رأسها اتفاقيات وادي عربة والغاز والماء مقابل الكهرباء.وأكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة في مواجهة العدوان المستمر والمتواصل منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني البطل، وباعتبار المقاومة السبيل الوحيد لوقف ذلك العدوان ودحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.عدوان الاحتلال الهستيري تطهير عرقيونظمت الفاعليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة وعموم الأهل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام مسجد الحسين بن طلال، وبمشاركة المئات من أبناء العقبة.ورفعت في الوقفة عبارات تضامنية تنديدا بعدوان الكيان الصهويني الغاشم المحتل وغطرسته والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة، إضافة إلى الأعلام الأردنية والفلسطينية وصور شهداء وضحايا ماكينة الاحتلال العسكرية.وأكد متحدثون، أن العدوان المتواصل الذي قهر البشر والشجر والحجر جاء بحقد دفين وتطهير عرقي وديني لأهلنا الصامدين في غزة، حيث دمر كل شيء في القطاع المحاصر وعبر عن فشل الاحتلال عسكريا.وأشاروا الى أن عدد الشهداء والضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين العزل وصل إلى أكثر من 11 ألف شهيد، في الحرب الهستيرية، التي جاءت بغطاء غربي على رأسه أميركا وبريطانيا، مؤكدين أن الإعلام الغربي المتحيز وسع من دائرة العنف واستهداف المحرمات في القانون الدولي.وبين المتحدثون، أن الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، هو السند والظهير الحقيقي والأول للشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الشرف والفداء دفاعا عن حقوقه المشروعة بإقامة دولته على أرضه، مؤكدين أن الأردن هو أرض الرباط والداعم الأقوى للشعب الفلسطيني.ودعا المتحدثون، المجتمع الدولي، إلى أن يقوم بمسؤولياته بإجبار دولة الاحتلال على تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تسمح بتوفير ممرات آمنة لإمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه لأهل غزة.مسيرة حاشدة بإربد تدين استمرار العدوانوفي إربد، واصلت الفاعليات الشعبية والسياسية والمدنية، إدانتها لاستمرار عدوان قوات الاحتلال الوحشي على قطاع غزة، وعلى المستشفيات، بما فيها المستشفى الميداني الأردني.ونددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الهاشمي، بالعدوان الوحشي على قطاع غزة.ورفع المشاركون في المسيرة شعارات حيت صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال، مستنكرين استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم، خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية واستهداف محيط المستشفى الميداني الأردني.ودعوا أحرار العالم للوقوف بجانب غزة لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما تقوم به قوات الاحتلال باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، جريمة حرب وإبادة بشرية.وأكدوا أن توجيهات جلالة الملك بإنشاء مستشفى في مدينة نابلس وإدامة عمل المستشفى الأردني في قطاع غزة، وقرار الحكومة الذي جاء على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع دولة الاحتلال، يدل على الموقف الصلب للأردن قيادة وحكومة وشعبا بدعم صمود أهل غزة والشعب الفلسطيني والوقوف معهم في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة بشرية.وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا على الصمود بوجه آلة البطش الصهيونية؛ لأنهم أصحاب حق وشرعية، مؤكدين أنه لا يمكن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مهما كلف الثمن، وأن الانتصار لأصحاب الأرض الشرعيين طال الزمن أو قصر.ونفذ حزب "نماء" وهيئة شباب بلدة عنبة، وقفة تضامنية عبرا فيها عن إدانتهما لاستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والحرب على غزة وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني، مشيرين إلى أن هذا يمثل جريمة حرب، وخروجا على القانون الدولي.وأكدا وقوفهما خلف القيادة الهاشمية والطواقم الطبية في دعم الصمود الفلسطيني، داعين الحكومة الأردنية إلى اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية كافة ضد حكومة الاحتلال للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروجا على كل القوانين والأعراف والتقاليد وتعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.وأوضحا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا، يدين جرائم الحرب الصهيونية وقتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار الخانق من منع للماء والغذاء والدواء والوقود.وأشادا بتلاحم الأردن، قيادة وشعبا، إزاء العدوان البربري الذي تتعرض له غزة وتماسك الجبهة الداخلية وتوجيه البوصلة دائما باتجاه فلسطين والقدس، منتقدين صمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم للكيان الصهيوني في عدوانه الهمجي، وهو يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويهدم المنازل فوق رؤس ساكنيها العزّل، ويقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني من دون أي اكتراث بقيم الإنسانية-(بترا)