الأردنيون يوجهون تحية إلى غزة ويطالبون العالم بالتحرك

فريق "الغد"

محافظات- شهدت مدن عدة في المحافظات، مسيرات ووقفات احتجاجية على استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة، وسط تجديد التأكيد على ضرورة تدخل عربي ودولي واتخاذ موقف حاسم لوقف حرب الإبادة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

وصدحت حناجر المشاركين بالمسيرات والوقفات بهتافات تدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتدعو للنصر وإنهاء الاحتلال، محيين رجال المقاومة الفلسطينية الباسلة، وما تسطره من بطولات يومية تؤكد فيها للعالم أجمع زيف وكذب كيان الاحتلال والدول المساندة له، مؤكدين أن شارة النصر والصمود لن تكسر.

كما حيا المشاركون الموقف الأردني، ملكا وحكومة وشعبا، ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ، باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وجدد المشاركون دعوتهم، المجتمع الدولي، لإدانة الهجوم الصهيوني على الفلسطينيين وفتح ممر مساعدات إنساني لما يزيد على مليونين من إخوتنا المحاصرين في قطاع غزة.

ونددوا بالعدوان الصهيوني المتواصل، واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية.

ففي العقبة، نظمت الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية في المحافظة، بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للأشقاء في غزة، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على القطاع والضفة.

وطالب المشاركون في الوقفة، الدول العربية، بمقاطعة الكيان الصهيوني، ووقف أشكال التطبيع كافة معه، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.

وحيا المشاركون الموقف الأردني، ملكا وحكومة وشعبا، ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ، باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، التي كانت وما تزال النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

وفي الكرك، نظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وقفة عبر فيها المشاركون عن تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره.

وشارك في الوقفة التي نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك مئات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.

وندد المشاركون بالوقفة بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، مطالبين بوقف استهداف الشعب اليمني الشقيق، وضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه بكل أشكال الدعم، وعدم اقتصار الجهود على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل فيه يوميا مئات من الفلسطينيين.

كما دعوا الى ضرورة تقديم المساعدات للأشقاء في غزة، منددين بأي عمليات تعاون مع العدو، في إشارة منهم إلى ما تم الحديث عنه مؤخرا حول تزويد تجار أردنيين الكيان الصهيوني باحتياجاته من الخضار والفواكه، مؤكدين ضرورة محاسبة كل من يفعل ذلك وإغلاق الحدود رسميا بوجه التجارة مع الاحتلال.

وطالب المشاركون، الدول العربية، باتخاذ موقف حاسم بقطع العلاقات مع الدول الغربية المساندة للعدوان الصهيوني، وخصوصا أن شعوب هذه الدول تساند الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي معان، صدحت حناجر المشاركين من أبناء مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة، بهتافات تدعم الشعب الفلسطيني في محنته وتحيي رجال المقاومة الباسلة، وهم يخوضون ملحمة بطولية بكل الاعتبارات والتخطيط والتنفيذ ضد الكيان الصهيوني المحتل، رغم الدعم الأميركي والتآمر الدولي، والصمت العربي المريب.

وندد المشاركون، في الوقفة التي أقيمت أمام مسجد معان الكبير، بما يتعرض له الأهل في قطاع غزة لعدوان غاشم وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبسلاح ودعم عسكري وسياسي واقتصادي أميركي.

ووجه المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في مدينة معان، التحية إلى أبطال وقادة الفصائل الفلسطينية المقاومة التي تخوض معركة الشرف والبطولة والفداء ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وقالوا، إن ضربات المقاومة الفلسطينية هزت دولة الاحتلال وقهرت جيشها، وأسقطت شعار ومقولة "الجيش الذي لا يقهر"، فبعد أن قهر في معركة الكرامة الأردنية، ها هو يقهر مرة أخرى في "طوفان الأقصى".

وأشاروا إلى أنه وبعد أكثر من 100 يوم، على أبشع عدوان همجي في التاريخ والذي ترتبكه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي مارست فيه إبادة جماعية وتحطيم بنية القطاع التحتية، وتحويله إلى مكان لا يصلح للحياة البشرية، بعد تدمير المدارس والشوارع والمستشفيات والكنائس والمساجد وكل ما له علاقة بالحياة، ورغم ما يتعرض له الشعب في القطاع من قصف وقتل وتدمير ومسح وتهجير ومجازر أفنت عائلات بأكملها، ما يزال الشعب الفلسطيني في القطاع يرفع شارة النصر والصمود على الأرض، مؤمنا بأن هذه بلاده وأرضه ولن يتخلى عنها.

وطالب المشاركون، الحكومة الأردنية، باتخاذ مواقف أكثر قوة تجاه الكيان الصهيوني، وإلغاء أشكال التطبيع كافة مع العدو، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.

وانطلقت مسيرة من أمام مسجد الهاشمي في إربد، للتنديد باستمرار العدوان على قطاع غزة. وانتقد المشاركون في المسيرة الصمت العربي إزاء الجرائم بحق الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني. وطالبوا بالتدخل عربي لوقف العدوان وأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذين يواجهون الموت بسبب نقص المواد الغذائية والدوائية.

وفي مادبا، نفذت الفاعليات الشعبية مسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام ساحة مخيم مادبا، تنديدا بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على أهالي غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وجابت المسيرة التي سبقت الوقفة وانطلقت من مسجد ساحة مخيم مادبا، شوارع المخيم، أكد خلالها المشاركون دعمهم المطلق للأهل في غزة، منددين بحرب الإبادة الصهيونية المستمرة على القطاع المحاصر، واستهداف قوات الاحتلال للمدنيين والمرضى والنازحين في المنازل المأهولة والمستشفيات والمراكز الصحية.

وردد المشاركون هتاف "مع غزة، مع المقاومة، مع الأقصى"، منددين بعدوان الاحتلال، وموجهين التحية للمقاومة الفلسطينية التي ترد على العدوان بإطلاق الصواريخ على مستوطنات الاحتلال.

وفي الوقفة، ثمن المتحدثون الموقف الأردني الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الأعزل في فلسطين.

ودعوا إلى تحرك دولي من قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر الصهيونية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.

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