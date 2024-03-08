الأشغال و كهرباء اربد تبحثان التعاون في إدارة إنارة الطرق والاشارات الضوئية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ومدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي مجالات التعاون بين الوزارة والشركة في إدارة وصيانة إنارة الطرق والإشارات الضوئية على الطرق الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة في مدينة اربد بحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومحافظ اربد رضوان العتوم.



واستمع الحضور الى عرض قدمه مهندسو الشركة حول الافكار المطروحة لإدارة وصيانة الإنارة والإشارات الضوئية من خلال نظام انذار مبكر مربوط مع غرفة العمليات يوجه اشعارات مباشرة عند تعطل الانارة على اي طريق كليا أو جزئيا او عند تعطل أيا من الاشارات الضوئية التابعة للوزارة.



وتقوم الافكار المطروحة على تفعيل برنامج السكادا على إشارات الضوئية واناره الطرق، حيث كان قد تم تطبيق الافكار المطروحة على اشارة غرناطه في اربد كنموذج تجريبي سيثار الى تعميمه في مختلف المواقع.



كما تم تدوال الافكار المطروحة حول استبدال وحدات الانارة الحالية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية حيث تم استعراض البدائل المتوفرة والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.



كم تم عرض نظام سير إجراءات العمل workflow المعمول به في شركة كهرباء اربد الذي يستبدل جميع الاعمال الورقية بالالكترونية، حيث بحث الجانبان سبل الاستفادة من هذا النظام وتفعيله في وزارة الأشغال.