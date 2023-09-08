الأغوار: سلامة طلبة مدارس خاصة على مقاعد باصات غير آمنة

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي - ما تزال بعض المدارس الخاصة في لواء الغور الشمالي تعتمد على وسائل نقل غير مرخصة وتفتقر لشروط السلامة العامة لنقل طلبتها، وسط استياء أولياء أمور قالوا لـ "الغد"، "تفاجأنا وبعد تسجيل أطفالنا بمدارس خاصة اعتمادها على باصات غير آمنة لنقل الطلبة".ويطالب أولياء أمور من مديرية التربية والتعليم تشديد الرقابة على مدارس رياض الأطفال بشكل خاص، والتأكد من عدم استخدامها المخالف لباصات غير مرخصة للنقل العام، وتفتقد لأدنى شروط السلامة العامة، في وقت تؤكد فيه المديرية متابعتها المستمرة للمدارس من أجل التأكد من التزامها بكافة الشروط والتعليمات ومنها تأمين وسائل نقل مرخصة وآمنة لنقل الطلبة.كما طالبوا بضرورة التعميم على جميع المدارس ورياض الأطفال بعدم السماح لنقل الطلبة بحافلات غير مخصصة لهذه الغاية.ودعوا أصحاب المدارس ورياض الأطفال التي تمتلك باصات خاصة لإيصال الطلبة من وإلى المدارس، إلى الالتزام التام بتعليمات السلامة المرورية، من حيث التجهيز الفني للمركبة وعدم تحميل أعداد زائدة من التلاميذ في هذه الباصات، والتشديد على المرافقين لهؤلاء الطلبة بضرورة الانتباه للأطفال، خاصة أثناء نزولهم من الباص وعبورهم الشارع من وإلى المدرسة أو المنزل.وأكدوا ضرورة التزام سائقي هذه الباصات بقواعد السير والابتعاد عن السرعة والوقوف بشكل مفاجئ وعرضي، واختيار مكان مناسب وآمن لتحميل وتنزيل الطلبة.وتأتي هذه المطالبات في اعقاب وقوع حادث باص طلبة في منطقة الهاشمي الشمالي بعمان، ووقوع حادث دهس لأحد الطلبة في اللواء، الأمر الذي أعاد ملف نقل الطلبة بباصات مخالفة إلى الواجهة مجددا.تقول والدة الطالب محمد الحمد من سكان منطقة القليعات إنها اضطرت إلى تسجيل ابنها في مدرسة خاصة في لواء الغور الشمالي رغم أقساطها المرتفعة، خوفا عليه من الذهاب للمدرسة الحكومية سيرا على الاقدام، غير انها تفاجأت بأن وسيلة النقل التي تستخدمها المدرسة لنقل الطلبة أخطر من السير على الطرقات.وأكدت أن وسيلة النقل هي عبارة عن باص "كيا" لا يتسع لأكثر من 7 طلاب، فيما يعمد السائق إلى تحميل أعداد كبيرة من الطلبة تزيد أحيانا على 20 طالبا.وبينت انه عند توقيع عقد قبول ابنها بالمدرسة اشترط العقد على توفير وسيلة نقل آمنة غير أن الحاصل هو عكس ذلك تماما.وقالت ربة المنزل أم علي من منطقة وقاص، إن تلك الباصات تعود لأشخاص من أهل المنطقة، تعمل في الصباح على نقل الأطفال، وبعد ذلك تعمل كسرفيس لنقل المواطنين.وأوضحت أن بعض أصحاب تلك الباصات لديهم قيود أمنية ولهم العديد من الأسبقيات، ما يشكل ذلك خطرا على حياة الطلبة وعلى المعلمات على حد سواء.واعتبرت أم صادق من منطقة البصيلة ووالدة إحدى الطالبات بمرحلة رياض الأطفال، أن نقل الطلبة من خلال تلك الباصات الخاصة مخالف للأسس والتعليمات، حيث تخلو هذه الباصات من أي معلومات خاصة بالسائق والمدرسة كالاسم والعنوان أو رقم الهاتف.بدوره، اقر مصدر من إدارة سير لواء الغور الشمالي، أن بعض الباصات الصغيرة التي تنقل الأطفال من وإلى المدارس يرتكب سائقوها مختلف المخالفات أخطرها الحمولة الزائدة، إضافة إلى عدم تأهيل المركبة فنيا، ما يجعل من سيرها على الطريق خطرا يهدد سلامة راكبيها ومستخدمي الطرق، خاصة وأن طرقا عدة بالغور الشمالي تعتبر من الطرق الخطرة.وأشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه إلى بعض المخالفات التى يرتكبها سائقو تلك الباصات اثناء عملية نقل الطلبة، وهي القيادة بصورة متهورة، الأمر الذي من شأنه التسبب بوقوع حوادث وتعريض حياة الأطفال للخطر.وبينما لم يذكر المصدر عدد المخالفات التي ضبطتها أجهزة السير، إلا أنه أكد أنها تحصل بشكل شبه يومي.وأشار إلى أن باصات سعتها 5 ركاب يعمد سائقوها على تحميل 30 طالبا، إضافة إلى المعلمات اللواتي يقمن بإيصال الأطفال إلى منازلهم، مشيرا إلى أن غالبية تلك الباصات غير صالحة فنيا لنقل الطلبة.وأكد أن إدارة السير تنفذ حملات توعية للأهالي بضرورة التأكد من شروط السلامة العامة في رياض الأطفال ووسائل النقل، لافتا إلى استمرار حملة فحص المركبات وخاصة تلك التي تنقل الأطفال وطلبة المدارس، مشددا أن رقباء السير يقومون بايقاف باصات رياض الأطفال للتأكد من تقيدها بشروط السلامة العامة، وأن يكون السائق حاصلا على تصريح يخوله قيادة تلك المركبة.من جانبه، أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم أن المديرية تعمل على متابعة المدارس الخاصة في اللواء، لافتا إلى أن عوائد المدارس الخاصة في لواء الغور الشمالي لا تمكن أصحابها من شراء باصات، وبالتالي تلجأ معظم المدارس على استخدام باصات ذات الحمولة الصغيرة بعد أن يتم ترخيصها وتأمين كافة الشروط اللازمة لاستخدامها لنقل الطلبة، ومنها فصل المقاعد وتأمين مقعد للمدرسة المرافقة.ولفت إلى أن لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا وقيمة الأقساط في المدارس الخاصة بسيطة مقارنة مع المدارس بالمحافظات الأخرى، وهو ما يجعل من عملية شراء باصات كبيرة أمر شبه مستحيل.