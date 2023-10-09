الأغوار.. هل يتكرر فيضان نهر الأردن؟

علا عبد اللطيف

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بإجراءات توصف بـ"المتواضعة"، تستعد مناطق الشريط الحدودي بالأغوار الشمالية لمواجهة سناريوهات مختلفة، قد تنتج عن فيضان محتمل لنهر الأردن، كما حدث في سنوات سابقة، من الممكن أن يصل مداه لحدود اغراق مزارع مجاورة، وإلحاق خسائر فادحة.هذا الواقع يبعث الخوف في نفوس مزارعين، تتسارع دقات قلوبهم مع اقتراب موسم الشتاء وبدء تساقط الأمطار، في حين يفاقم الحديث عن التغير المناخي المصاحب لظروف جوية غير معتادة هذه المخاوف، بعد أن أصبح إمكانية أن تشهد المنطقة أمطارا غزيرة وبأوقات غير متوقعة أمرا واردا.المزارعون الذين تقع بساتينهم بالقرب من ضفاف النهر، يدركون أكثر مخاطر الفيضان، نتيجة ما عايشوه من تجارب قاسية في السابق، عندما أتت مياه النهر على كامل مزروعاتهم والحقت بهم الخسائر.ويتساءل العديد من مزارعي المناطق الزورية المحاذية للنهر عن الخطط التى أعدتها سلطة وادي الأردن الجهة المعنية للحد من فيضان محتمل لنهر الأردن، مطالبين بضرورة الاسراع بوضع خطة طوارئ، قبل دخول موسم الأمطار لاسيما وان ما اعتمدته السلطة في هذا الخصوص حتى الآن ما يزال دون المطلوب ولا يتعدى حدود اجراءات متواضعة، على حد وصفهم.ويستذكر المزارع محمد العلي ما حدث العام الماضي عندما دهمت مياه النهر عشرات المزارع، مؤكدا أن تساقط الأمطار الغزير أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وفيضانها عن مجرى النهر ووصولها الى المزروعات القريبة، ما كبد خسائر فادحة لأصحابها، بعد أن طمرت المياه عددا كبيرا من الأشجار والخضراوات من بينها أحواض مزارع الأسماك.وقال المزارع محمد القويسم، إن ارتفاع منسوب المياه في النهر مع كل تساقط غزير للامطار مقابل غياب المصدات بات يشكل خطراً كبيراً على مزارعهم، نظراً لتكرار حوادث الفيضان، دون أن تجد الجهات المعنية حلولا جذرية باستثناء اجراءات متواضعة.وأكد أن الاجراءات التى تدعو اليها السلطة من قبيل عمل مصدات ترابية غير مجدية وغير عملية.وأشار إلى أن خسائر المزارعين في تزايد مستمر جراء الكوارث الطبيعية من جهة، والظروف الأخرى المتعلقة بالاختناقات التسويقية وارتفاع كلف الانتاج، ما ينذر بترك العديد من المزارعين العمل بهذا القطاع.يقول المزارع علي الدبيس، إنه وفي كل عام بتنا نشهد مع تساقط الامطار ارتفاعا لمنسوب مياه النهر والذي يتبعه حدوث فيضان يغرق عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية المحاذية له، ويتسبب ايضا بإتلاف المعدات الزراعية، وهذا امر كاف لإيصال المزارعين لمرحلة الافلاس وخاصة صغار المزارعين.وأوضح أن أي ظرف يتعرض له صغار المزارعين يضعهم في وضع صعب، ولا يعودون قادرين على النهوض وزراعة أرضهم مجددا.وبين أن الفيضان وكما حدث في سنوات سابقة يلحق الضرر بكافة محتويات المزارع وليس فقط المزروعات.المزارع خالد الرياحنة يشير إلى أن تدفق المياه حال فيضان النهر يأتي على الأراضي الزراعية، ويغرقها بالمياه ويعطب الأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها العملية الزراعية.ويذهب الريحانه الى سيناريو متشائم قد يحدثه أي فيضان جديد للنهر، متوقعا أن يزيد حجم الأضرار مع استمرار ما اعتبره "تغاضي" عن خطر داهم.يشار إلى أن نهر الأردن، يبلغ امتداده نحو 251 كلم، فيما يبلغ سهله حوالي 360 كيلو مترا مربعا، ويتشكل من التقاء ثلاثة روافد وهي بانياس القادم من سورية واللدان القادم من شمالي فلسطين والحاصباني القادم من لبنان، مشكلا نهر الأردن العلوي الذي يمر في بحيرة الحولة في فلسطين التاريخية، ثم يصب في بحيرة طبرية التي تكوّنت جراء حدوث الوادي المتصدع الكبير.ورغم الاتصالات العديدة مع الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي لتبيان أي إجراءات قد تتخذها الزراعة تجاه خسائر محتملة، إلا أنه لم يجب على اتصالات "الغد".في حين أكد مصدر من سلطة وادي الأردن، أن فيضان النهر الذي حدث في سنوات سابقه كان تنيجة نتيجة ما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة غير مسبوقة.وبين ان تساقط الامطار بغزارة يرفع منسوب المياه بالنهر ويتبعه فيضانها عن مجراه ووصولها الى المزروعات المجاورة.واكد انه دائما ما يتم الطلب من المزراعين عدم زراعة الخضراوات بالقرب من ضفاف النهر تحسبا لاي ارتفاع بمنسوب المياه ومن ثم دهمها لهذه المزروعات وإتلافها بطبيعة الحال.وفيما يخص الاجراءات الاحترازية المتبعة أوضح أنه يتم عمل مصدات لمنع وصول المياه الى الوحدات الزراعية على طول مجرى النهر.