الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

البشايرة مديرًا عامًا لمستشفى الملك المؤسس

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الدكتور خالد السالم
بناء على تنسيب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، قرر مجلس أمناء جامعة العلوم التكنولوجيا الأردنية تعيين الأستاذ الدكتور خلدون بشايرة مديرًا عامًا لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.اضافة اعلان
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فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا 26 آب 2023

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