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إربد
الأربعاء 30 آب 2023
2:44 م
البشايرة مديرًا عامًا لمستشفى الملك المؤسس
الدكتور خالد السالم
بناء على تنسيب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، قرر مجلس أمناء جامعة العلوم التكنولوجيا الأردنية تعيين الأستاذ الدكتور خلدون بشايرة مديرًا عامًا لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
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