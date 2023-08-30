البشايرة مديرًا عامًا لمستشفى الملك المؤسس

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بناء على تنسيب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، قرر مجلس أمناء جامعة العلوم التكنولوجيا الأردنية تعيين الأستاذ الدكتور خلدون بشايرة مديرًا عامًا لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.