الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البطاينة: نسعى لجعل إربد مدينة ذكية جاذبة للاستثمار وتحقق السعادة للإنسان

محافظة إربد - (أرشيفية)
محافظة إربد - (أرشيفية)
بحث رئيس مجلس بلدية إربد الكبرى بالإنابة إبراهيم البطاينة اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني أولويات إنفاق مبلغ 1.5 مليون دينار خصصها مجلس المحافظة من موازنته للعام المقبل لغايات إنشاء مشاريع خدمية وتنموية داخل مناطق البلدية.اضافة اعلان

وأشاد البطاينة باستجابة مجلس المحافظة بدعم عدد من المشاريع التابعة للبلدية في إطار تكاملية الأدوار والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية هذه المشاريع الموزعة على مختلف مناطق البلدية في توفير خدمات البنية التحتية بالإضافة إلى الجوانب التنموية والترفيهية والرياضية والشبابية.

وقال إن اللقاء جاء بهدف التنسيق وإجراء الدراسات اللازمة لهذه المشاريع وفق جدول الأوليات الذي وضعته البلدية كخارطة طريق لعملها نحو تعزيز مكانة إربد كمدينة ذكية جاذبة للاستثمار وتحقق السعادة للإنسان.

من جانبه، بين بني هاني، أن المبلغ المخصص من موازنة المجلس لعام 2024 لصالح مشاريع تخص بلدية إربد تتضمن المساهمة بإقامة سوق شعبي في منطقة الروضة شمال المدينة الحرفية بقيمة 300 ألف دينار، بالإضافة إلى إنشاء صالتين متعددتي الأغراض في منطقتي الهاشمية والنزهة.

وأوضح بني هاني أنه من المشاريع الأخرى التي تم التنسيق مع البلدية بشأن المساهمة بإنجازها تعبيد وصيانة طرق في مناطق النصر والروضة والمنارة والرابية ومناطق شرق وشمال إربد.

وكشف أن المجلس سيعمل سنويا على تخصيص جزء من موازنته لدعم مختلف المشاريع التي تنفذها بلدية إربد خدمةً للسكان. (بترا)
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