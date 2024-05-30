"الخزانات التجميعية".. هل تنهي مشكلة المياه بالأغوار؟

علا عبد اللطيف

اضافة اعلان

الغور الشمالي- يحمل الصيف المقبل لسكان منطقة الكريمة والعدسية بالغور الشمالي، آمالا بأن تنتهي معاناتهم من نقص المياه المستمرة منذ سنوات، بعد أن أكدت شركة مياه اليرموك المزودة للخدمة، على قرب لحل مشكلة النقص، وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع. ويأتي على رأس هذه المشاريع، إنشاء خزانات مياه تجميعية في منطقتي العدسية والكريمة، بكلفة 100 ألف دينار، لضمان تزويد مستمر للمياه.وتعتبر منطقتي العدسية والكريمة والأحياء التابعة لهما، من بين أكثر المناطق التي تشهد نقصا في كميات المياه خاصة خلال الصيف، وعادة ما ترد لإدارة المياه العديد من الشكاوى والملاحظات من المواطنين بوجود نقص شديد بمياه الشرب أو ضعف وصولها لبعض المنازل.وقال مدير مياه الغور الشمالي، المهندس خالد بدندي، إن المشروع الممول ضمن مخصصات اللامركزية، يتضمن إنشاء خزان تجميعي للمياه بسعة 600 متر مكعب لتزويد مناطق الكريمة والقرن وأبو هابيل وأبو سيدو ووادي الريان.وأضاف البدندي لـ "الغد"، أنه من المتوقع إنجاز المشروع خلال3 أشهر ليكون رديفا لخزان الكريمة الحالي البالغ سعته 500 متر مكعب، ما يسهم في تحسين التزويد المائي لتلك المناطق ذات الكثافة السكانية وزيادة ساعات برنامج التزويد وانتظامه وتقليل شكاوى نقص المياه في المنطقة.وأشار بدندي إلى إنجاز مشروع خزان تجميعي في منطقة العدسية وهو قيد الاستلام من المقاول بسعة 200 متر مكعب وبتكلفة 37 ألف دينار، ويأتي ضمن المشاريع الهادفة إلى تحسين التزويد المائي للمواطنين.وأكد أنه سيتم البدء قريبا بتنفيذ مشروع تمديد خطوط وشبكات مياه جديدة داخل وخارج أراضي التنظيم في مختلف لواء الأغوار الشمالية، ما ينعكس على تقليل نسبة الفاقد من المياه وخدمة التجمعات السكانية المحتاجة.ووفق سكان، فإن "الشركة" طالما تذرعت وأمام شكواهم المستمرة حول نقص وصفوه بـ "الحاد" في المياه، بوجود أعطال فنية تضعف عمليات الضخ، لافتين أنهم وخلال السنوات السابقة لم يكن بمقدورهم سوى التسليم بالأمر الواقع والاعتماد على صهاريج المياه الخاصة لتغطية نقص المياه وبكلف مالية عالية لا تتناسب وأوضاع غالبية السكان المادية.وتعاني منطقة الكريمة في اللواء من انقطاع المياه، وضعف في عملية الضخ جراء تعطل في المضخات كونها قديمة ومهترئة.يقول المواطن محمد الرياحنة إن تعطل المحطة بين الحين والآخر وعدم وصول المياه في بعض الأحيان، كان ينعكس بشكل سلبي على المواطنين، إذ تبقى أغلب المنازل بدون مياه، فيما يلجأ البعض إلى تركيب مضخات شفط على الشبكات من أجل سحب أكبر كمية ممكنة من المياه، الأمر الذي كان يتسبب بمشاكل ومشاحنات بين الجيران، لاعتقادهم بأن عدم وصول المياه سببه مضخات الشفط.ويقول المواطن علي الواكد، "المشكلة تتفاقم مع موجات الحر الشديد التي تشهدها المنطقة والتي كان آخرها الأجواء الخماسينية خلال الأيام الماضية".وأشار إلى أن أزمة المياه تسببت في ترويج تجارة صهاريج المياه الخاصة، التي باتت مصدرا رئيسا للتزود بالمياه، مما أثقل كاهل السكان نتيجة ارتفاع أثمان الصهاريج التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 دينارا.وطالب المواطن علي القويسم باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة المشكلة، لافتا إلى أن غالبية سكانها يعتمدون حاليا على مياه الصهاريج التي لا يعرف مصدرها أحيانا، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، في الوقت الذي يعاني فيه السكان من ظروف معيشية صعبة.وتمنى ألا يكون هذا الصيف كسابقه، وأن يتم حل المشكلة بشكل نهائي، قائلا، "لم يعد هناك من حجج تقدمها الشركة للسكان تجاه شكواهم المستمرة في كل صيف من نقص حاد بالمياه".وقال عضو اللجنة اللامركزية في اللواء عقاب العوادين، إن مناطق عدة تعاني وفي كل فصل صيف من نقص حاد بمياه الشرب، وفي بعض الأحيان انقطاع تام لأدوار المياه جراء العديد من الأسباب التي تبديها "الشركة"، متوقعا أن تحل تلك الخزانات مشكلة اللواء أو حتى حل جزء كبير من المشكلة، وأن تشهد مناطق الأغوار هذا الصيف تزويدا كافيا بمياه الشرب.ويخدم مشروع الخزان بلواء الأغوار الشمالية، مناطق الكريمّة وتشمل وادي الريان وأبو سيدو والقرن وأبو هابيل.ومن الجدير بالذكر ان لواء الغور الشمالي من المناطق الأشدا فقرا ويتميز اللواء بارتفاع درجات الحراره والتى تبلغ ذروتها في بعض الأحيان إلى حوالي 50 درجة مئوية، ويبلغ عدد السكان قرابة 140 ألف نسمة، موزعين على مناطق تتبع لـ 3 بلديات وهي شرحبيل بن حسنة، ومعاذ بن جبل، وطبقة فحل.