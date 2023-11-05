الخلايلة يوضح بخصوص حشرة النمر بجديتا

أحمد التميمي

إربد- أوضح متصرف لواء الكورة باسم الخلايلة، أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول حدوث حالات إغماء وضيق تنفس لطالبات بمدرسة جديتا الثانوية للبنات غير دقيق.



وقال الخلايلة إن ما جرى هو ظهور طفح واحمرار جلدي فقط بسبب حشرة تسمى (النمر الأسود)، ولا وجود لحالات إغماء أو ضيق تنفس، حيث قام أطباء الطوارئ في مستشفى الأميرة راية بمعالجة الحالات وإخراجهن من المستشفى.



وأكد أنه تابع الحالات ميدانيا منذ إبلاغه بالحادثة، مشيرا إلى أن الأمور تحت السيطرة والأحاديث المتداولة لا صحة لها.



وأضاف الخلايلة أنه أوعز لبلدية برقش ومديرية زراعة الكورة بالقيام بحملة رش بالمبيدات الحشرية حول المدرسة التي بوشر تنفيذها فورا، فيما تقوم شركة متخصصة بتعقيم المدرسة من الداخل بعمليات تعقيم داخل الصفوف حرصا على سلامة الطالبات، علما أن الدوام يوم غد كالمعتاد.

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وكان مصدر في الدفاع المدني أفاد بإصابة 4 طلاب مدرسة في جديتا بلواء الكورة في إربد بغيبوبة وحالات إغماء بعد تعرضهم للدغة حشرة "غريبة" داخل المدرسة.



وقال المصدر إنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى راية الحكومي وحالتهم العامة متوسطة، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.