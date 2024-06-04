الدجاج يغيب عن الموائد.. و"النتافات" تواصل الإغلاق و"النفوق" مستمر

أحمد التميمي

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محافظات- رغم تأكيد الحكومة أن أزمة نقص الدجاج اللاحم التي تشهدها الأسواق منذ فترة، سببها نفوق أعداد كبيرة، بسبب تقلبات الطقس، فمن غير المعروف ما إذا كانت الأيام المقبلة، ستشهد تحسسنا في الكميات الموردة لمراكز البيع من قبل مربي وأصحاب مزارع الدجاج الذين يؤكدون استمرار عمليات النفوق.وفيما تكشف عمليات رصد الأسواق التي قامت بها "الغد" وجود "نقص كبير" للدجاج بمراكز البيع، فإن استمرار النقص وسط قيود السقوف السعرية التي حددتها سابقا الحكومة، فتح المجال لازدهار وعلى نحو محصور "سوق سوداء لبيع الدجاج".في آخر تصريح لوزير الزراعة خالد حنيفات حول أزمة النقص، أشار إلى نفوق أعداد كبيرة من الدجاج خلال الفترة الماضية بسبب تذبذب درجات الحرارة، مؤكدا أن التحدي الأكبر في نقص الدجاج في السوق ناجم عن تغيرات الطقس.الحنيفات وفي تصريحاته التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين، في مقر الوزارة أمس، قال أيضا "لاحظنا الشهر الماضي الحرارة في النهار تصل إلى 32 درجة وفي الليل 12 و10 درجات هذه كائنات حية حساسة ونسبة النفوق عالية جدا، ومعامل التحويل أيضا منخفض، يعني الوزن منخفض، بالتالي لا يوجد تصدير.وأضاف أن الأردن يستهلك شهريا ما يصل إلى 27 ألف طن من الدجاج، وتم تصدير قبل شهر تقريبا 100 طن من الدجاج إلى السعودية، معتبرا أن هذا الرقم متواضع ولا يؤثر على السوق، والإشكالية في "النفوقات" فالأرقام عالية نتيجة لتذبذب درجات الحرارة.في المقابل، فإن الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أكد أن كميات الدجاج الموردة لمراكز البيع، سواء الطازجة ودجاج النتافات، بدأت بالتحسن تدريجيا، لافتا إلى أنه تم خلال آخر الأسبوع الماضي توريد ما يقارب 570 ألف طير لمسلخ عمان والمحافظات، وأن حاجة الأردن اليومية من الدجاج الطازج تقدر بـ 500 ألف طير.وأشار البرماوي لـ "الغد" أن حاجة المملكة من دجاج النتافات تقدر بـ 200 ألف طير، مشيرا إلى وجود نقص في بعض الأيام، إلا أن الكميات بدأت بالتحسن تدريجيا وهناك تواصل مستمر ما بين الصناعة والاتحاد النوعي لمربي الدواجن ووزارة الزراعة.وكانت وزارة الزراعة، أعلنت الخميس الماضي، فتح باب استيراد الدجاج "دون قيود"، بعد انخفاض واردات الأسواق من هذه المادة "بسبب تقلبات الطقس غير الاعتيادية".في ذات الوقت، يقول المستثمر في قطاع الدجاج إبراهيم عقيل إن حالة نفوق الدجاج بسبب التغيرات المناخية، ما تزال مستمرة هذه الأيام لوجود تفاوت كبير في درجات الحرارة واختلاف كبير في الليل والنهار، ولا يستطيع مربو الدجاج اتخاذ أي إجراء كون المسبب لا يمكن السيطرة عليه، إلا بإدخال لقاحات طبية جديدة ترفع مقاومة الدجاج للفيروسات التي تنتشر بتفاوت درجات الحرارة.وأوضح أن وضع الدجاج سيستقر بعد استقرار درجات الحرارة، وهو الأمر الذي قد يمتد الى فترة ما بعد عيد الأضحى، وعندها ربما تتراجع نسبة نفوق الدجاج.وبين أن الكميات المتوفرة من الدجاج في الوقت الحالي قليلة جدا، وما تزال غالبية محال النتافات ومحال بيع الدجاج مغلقة لغاية الآن، لا سيما وأن سعر الكيلو 170 قرشا المعروض حاليا عند بعض المزارع غير مجد، ومن غير المتوقع أن تنخفض الأسعار حتى مع قيود السقوف السعرية، خاصة وان النفوق رفع الكلف على المربين.وتابع: "المزارعون قاموا بتجهيز مزارعهم خلال الفترة الماضية، ووفروا كافة الوسائل المناسبة للتدفئة للحد من حالات النفوق التي تسبب لهم خسائر فادحة ولكن دون جدوى".ومن بين أكثر تداعيات نقص الدجاج ما شهدت أسواق المحافظات من إغلاق لمحال "النتافات" باعتبارها المراكز الرئيسة المعتمدة لبيع الدجاج في المحافظات.وتسبب الطلب المتزايد على الدجاج في المحافظات مقابل نقص المتوفر، بخلق سوق سوداء في هذا القطاع، حيث يعمد مستهلكون بالاتفاق مع صاحب محل بيع الدجاج إلى حجز احتياجاتهم بسعر أعلى من السقوف المحددة قد يصل إلى الدينارين.وشكا مواطنون في محافظات عدة، من عدم قدرتهم على شراء الدجاج بسبب عدم توفره، وحال توفر فإن أسعاره مرتفعة، ويباع احيانا بطرق ملتوية للتحايل على موضوع السقوف السعرية التي حددتها الحكومة.وأكد سمير اسعد من محافظة إربد، أنه لم يتمكن يوم الجمعة الماضي من شراء احتياجاته من الدجاج، لافتا إلى أن غالبية محال بيع الدجاج "النتافات" كانت مغلقة.وأشار أن غالبية الأسر تعتمد على مادة الدجاج وبشكل رئيس في إعداد وجباتها خاصة في عطلة نهاية الأسبوع التي يجتمع فيها أفراد الأسرة، فيما غيابها شكل أزمة بدائل في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.وأكد نايف بني هاني، وجود تلاعب في أسعار البيع عند بعض محال بيع الدجاج، إذ يتم وضع تسعيرة خارج المحل كما حددتها الحكومة، بينما عند الشراء يخبر صاحب المحل الزبون بأن السعر مختلف، وان البيع بالسعر المحدد يسبب له الخسارة.وأضاف أنه وأمام حاجة البعض للشراء يقبلون بذلك، وإذا رفض البعض فإن الأغلب يوافق.ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المحال، وضرورة توفير كميات كبيرة من الدجاج وخصوصا وأنه مادة الفقراء في ظل عدم قدرتهم على شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها.وشهدت غالبية المحافظات بالمملكة توقف عمل نتافات الدجاج، والتي يعتمد عليها المواطنون بالدرجة الأولى في عملية شراء الدجاج الحي، في وقت يبرر أصحابها إغلاقهم لمحالهم بحجة ارتفاع الأسعار، وعدم توفر الكميات الكافية.ودفع هذا الحال السكان إلى التوجه لمحال بيع المجمد أو المحال التي تتبع للشركات الوطنية التي تؤمن الدجاج الطازج بشكل يومي، إلا أنها وفق المواطنين لا توفر الكميات الكافية، وإن توفرت فإنها تباع بأسعار مرتفعة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لتوفير الدجاج بكميات كافية في الأسواق وبأسعار معقولة كما كان في السابق.ورغم أن محافظة جرش تتميز بكثرة أعداد مزارع تربية الدجاج، وتعد مصدرا لتزويد المحافظات الأخرى بهذه المادة، إلا أنها لم تستثن من عمليات الإغلاق.ويؤكد تجار الدواجن أن أسعار الدجاج مرتفعة من "باب المزرعة"، إذ وصل السعر خلال الأيام الماضية إلى 170 قرشا، وهو ذات السعر الذي حددته الحكومة للمستهلك، ما يعني أن التاجر سيشتري ويبيع بنفس السعر، وهذا الأمر دفع بالعديد إلى توقيف تجارته هذه الأيام.ويرى المهندس والمزارع محمد أبو نقطة، أن نقص كميات الدجاج في الأسواق يعود إلى نفوق كميات كبيرة من الدجاج داخل المزارع بسبب أمراض فيروسية لا يعرف لغاية الآن سببها، لافتا إلى أن هناك مزارع زادت نسبة النفوق على 50 %، الأمر الذي أثر على نقص المعروض.وأشار إلى أن السعر المحدد من الحكومة لدجاج النتافات لا يحقق أي هامش ربح في ظل نفوق أعداد كبيرة، وبالتالي فإن التزام حلقات الإنتاج والتوزيع والبيع بالأسعار المحددة، أمر غير وارد ويتسبب بالخسائر.وأكد أن تصدير "الصوص" خلال الفترة الماضية، وارتفاع سعره، أسهم في نقص كبير بالأعداد المعدة للإنتاج، لافتا أن هناك عشرات المزارعين في إربد ومحافظات أخرى، اوقفوا تربية الدجاج مؤقتا تحسبا لأي خسائر في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خلال السنوات الماضية.وقال أبو نقطة إن فتح باب استيراد الدجاج سيزيد من معاناة صغار المربين، وسيؤدي إلى عزوف معظم المزارعين عن تربية الدجاج لعدم قدرتهم على منافسة المستوردين لهذه المادة.وقال المهندس الزراعي فراس التميمي إنه ومن خلال الزيارات الميدانية لمزارع الدجاج تبين وجود نفوقات كبيرة، ووصلت ببعض المزارع إلى نسبة 50 %، الأمر الذي أدى إلى نقص كبير في الكميات المنتجة.وأشار إلى أن النفوق سببه الفيروسات الناجمة عن التقلبات في درجات الحرارة، مؤكدا أن إقبال المواطنون على شراء الدجاج مع قلة المعروض، دفع أصحاب النتافات إلى الإغلاق لعدم توفر سلعة يبيعونها.وقال صاحب محل لبيع الدجاج فضل عدم نشر اسمه، إن عدم توفر مادة الدجاج خلال الأيام الماضية تسبب بأغلاق العديد من محال النتافات، وهو ما شكل لاصاحبها خسائر بسبب دفع أجرة المحال وهي مغلقة.وكان الناطق باسم الوزارة، لورانس المجالي، قال في بيان صحفي، "من خلال رصد الوزارة والمتابعة للكميات الواردة للأسواق من الدجاج فإن الوزارة تشير إلى انخفاض واردات الأسواق من الدجاج بسبب تقلبات الطقس غير الاعتيادية التي أدت إلى ارتفاع نسب النفوق في قطعان الدجاج وانخفاض معدلات التحويل".وإثر ذلك، "قامت الوزارة لتعويض النقص في الإنتاج بفتح باب الاستيراد للدجاج وعلى مصراعيه ودون قيود لتوفير المادة في الأسواق"، وفق المجالي الذي أكد "عودة الاستقرار للكميات الواردة للأسواق من الدجاج ضمن فترة وجيزة وتوفر المنتج أيضا من خلال الاستيراد".ودعت الوزارة، المواطنين، إلى "ضرورة تخزين الاحتياجات المنزلية من هذه المحاصيل عبر التصنيع المنزلي وخلال وفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار مما يساهم في توفرها خلال فترات العجز المؤقتة التي تظهر بسبب انتهاء عروة زراعية أو تغيرات مناخية غير اعتيادية".وقالت إنها "تعمل دائما وبشكل استباقي على دراسة الكميات المحلية الواردة للأسواق وفتح الاستيراد التكميلي في حال نقص هذه المحاصيل أو تدني الكميات الواردة دون الاحتياج اليومي وضمن إجراءات تضمن التوازن من خلال حماية المنتج المحلي وتوفر المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب".وفي محافظة الكرك، أغلقت مئات المحال التي تبيع الدجاج الحي ابوابها، وبقيت عشرات المحال فقط، ناهيك عن ارتفاع أسعار الدحاج وفقا لتسعيرة الدجاج بمختلف أنواعه والتي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لوقف الارتفاع الكبير بالأسعار من خلال تحديد سقف الأسعار.وأكد مواطنون انهم يعانون بشكل كبير لأجل الحصول على الدجاج من المحال وخصوصا في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة، لا سيما الأغوار الجنوبية، حيث الاعتماد الرئيسي على الدجاج في توفير مادة اللحم على مائدة الأسر.لكن مواطنين بالمحافظة يؤكدون أن اغلبية المحال التي فتحت أبوابها تقوم بعض الأحيان برفع الأسعار بحجة نقص المعروض من الدجاج، لافتين إلى أن المواطنين لا يجدون أحيانا حتى الدجاج المبرد في المحلات التجارية والأسواق.وبين عامل بمحل دجاج بلال احمد إن كلفة شراء الدحاج الحي من المزارع يصل لسعر دينار و 70 قرشا، وهو سعر البيع المعتمد رسميا، ما يمنع العمال وأصحاب المحال من شراء الدجاج ووقف البيع وإغلاق المحال.وبالمجمل، فإن وضع سقوف سعرية مع نقص كميات الدجاج تسبب باغلاق معظم محال النتافات، بعد عزوف أصحابها عن شراء الدجاج.ويبين عدد من اصحاب محال النتافات أن الوزارة حددت سعر بيع الدجاج الحي بواقع 170 قرشا للكيلو في حين أن الموزعين يقومون ببيع الكيلو بحوالي 185 قرشا، مشيرين إلى أن التزامهم بالتسعيرة سيتسبب بخسارة 15 قرشا للكيلو، عدا عن الأجور والخدمات.ويبين أبومحمود صاحب محل، أن غالبية المحال التجارية مغلقة منذ بداية الشهر الماضي وقليل منها يعمل بشكل مخالف، موضحا أن بعض أصحاب المحال مجبر على فتح محله لسداد ديونه المتراكمة على الزبائن.ويشير إلى أن العمل في ظل هذه الأوضاع يضع العاملين وأصحاب المحلات تحت طائلة المسؤولية وقد يتعرضون لمخالفات مالية كبيرة، قائلا "كان من الأولى مراقبة أصحاب المزارع والموزعين لتستوي المعادلة بدلا من التركيز على محلات البيع المباشر".ويؤكد صاحب أحد المولات التجارية أن موزعي الدجاج الطازج يقومون ببيع الكيلو بسعر 225 قرشا في حين تم تحديد سعر بيعه للمواطنين بواقع 220 قرشا للكيلو، مشيرا الى أنه يضطر الى دفع فارق السعر لتأمين احتياجات زبائنه ما كبده خسائر كبيرة طوال شهر كامل.ويلفت أصحاب محلات ونتافات الدجاج الى انه لا يوجد أي التزام بتسعيرة الوزارة من قبل أصحاب المزارع أو الموزعين رغم أن الوزارة حددت لهم أسعار بيع للمحلات والأسواق التجارية.يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، قررت في وقت سابق، تحديد سقوف سعرية لأسعار دجاج "النتافات" بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا "باب المزرعة" و160 قرشا للموزعين.ووجهت الوزارة مراقبي الأسواق فيها لمتابعة الالتزام بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.وبموجب القرار، لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة ويسمح بالبيع بأقل منها.