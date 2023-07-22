"الدحنون الصيفي".. نافذة متجددة لتسويق منتجات الأسر بالأغوار

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي - شكل افتتاح بازار الدحنون الصيفي للمنتوجات الحرفية والتراثية والمأكولات الشعبية بمبادرة من بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الغور الشمالي، فرصة لتحسين دخول العديد من الأسر الريفية من خلال تسويق منتجاتها وتطوير مشروعاتها الصغيرة.ويهدف بازار الدحنون الذي تنظمه البلدية قرب متنزه السليخات السياحي بشكل متكرر في كل فصل من فصول السنة، الى دعم وتمكين أفراد المجتمع المحلي، خاصة السيدات اجتماعيا واقتصاديا من خلال توفير احتياجات زوار المنطقة والسائحين من المنتجات الريفية والحرفية والمأكولات والحلويات الشعبية.وقال عضو اللجنة اللامركزية عقاب العوادين إن الغاية من إقامة البلدية بازار الدحنون يأتي من حاجة المنطقة لفرص عمل مستدامة وتسهيل تسويق المنتجات الريفية وتحسين مردودها المتأتي من العمل الإنتاجي المنزلي، واستغلال نشاط السياحة الصيفي في الوقت الحالي لمناطق الأغوار.وأضاف العوادين، أن الاشتراك بالبازار سيكون مجانيا لغاية تشجيع أصحاب الحرف والسيدات المنتجات والشباب على المشاركة في البازار وتجربته، فيما ستتقاضى رسوما رمزية لاحقا عن طاولات العرض في البازار والذي شهد خلال أول يومين من افتتاحه نجاحا وإقبالا كبيرا من قبل الزوار، وهو ما سيدفع بالبلدية الى تطوير البازار وتوسعته مستقبلا.وأكدت العشرينية مها ابداح، على أهمية البازار في تقديم المساعدة للمشاركين من خلال توفير خدمة البيع المباشر لتسويق منتجاتهم وتعريف المستهلك بجودتها وتوفير الفرص التسويقية والترويج للمنتجات الحرفية والريفية والأشغال اليدوية وتشجيع المشاريع الصغيرة، خاصة وأن منطقة الأغوار تعاني من مشكلات تسويقية لتلك المنتجات.وأشارت إلى أن ميزة المنطقة السياحية ذات المناخ المتميز وطبيعتها الزراعية واختيار الموقع المناسب للمهرجان قرب متنزه السليخات السياحي الذي يؤمه آلاف الزوار في العطلة الصيفية، يجعل من البازار فرصة لتشجيع السياحة الداخلية وما تعكسه من فوائد اقتصادية على أهالي المنطقة.وقالت سناء العلي والتي تعمل منذ 7 سنوات في مشروع مطبخ إنتاجي منزلي، إن منتجاتها لاقت رواجا من خلال البازار لما يوفره من عرض لمهارات التصنيع الغذائي وبيع مباشر للزوار، وهو ما سيحفزها على تطوير مشروعها الذي تعتمد عليه في تحسين دخل أسرتها، إذ تشير إلى أن تلك المشاركة ستعمل على توفير المصاريف اليومية لمنزلها كما ستعمل على توفير جزء من أثمان فواتير الكهرباء والماء.كما قال الشاب الثلاثيني وخريج الهندسة المدنية محمد الفقير، إن البازار يمثل فرصة لعرض منتجاته من الحرف الخشبية اليدوية وتسويقها للزوار بشكل مباشر وهو ما يشكل دعما اقتصاديا وخصوصا أنه ولغاية الآن لم يحصل على أي عمل في مجال تخصصه ويعتمد على العمل في المجال الزراعي.وتقول عضو اللجنة البلدية وداد العامري إن هذه البازارات والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع بلديات اللواء، توفر فرصة لتسويق المنتجات الشعبية وتطوير المشاريع الصغيرة، إذ تعمل البلديات على توفير المكان والمعدات والإشراف على تنظيم وتسويق البازارات عبر الوسائل المختلفة.وتهدف البازارات إلى تمكين أفراد المجتمع المحلي وخصوصا الفتيات والخريجات اللواتي يعانين من ظروف مالية صعبة وممن لديهن مشاريع صغيرة ويرغبن بتطويرها من خلال المشاركة فيها، كما توفر المشاركة فرص عمل وتخلق حالة من التشابك والتعارف مع الآخرين من خلال تسهيل عملية تسويق المنتجات الريفية المتعارف عليها في اللواء كصناعة الأجبان وعمل المأكولات الشعبية، والحرف اليدوية.وتقول رئيسة جمعية خيرية وصاحبة مشروع زراعي فاتن العباسي، إن تلك البازارات المنظمة والتي تتم بالتعاون مع البلديات تهدف إلى استغلال المنطقة سياحيا، إذ تعمل البلديات على تنظيم البازارات ودعمها من خلال توفير المكان، كما أن الاشتراك في تلك البازارات بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، بهدف تشجيع أصحاب الحرف اليدوية والسيدات المنتجات على المشاركة فيها، لتخفيف الضغط عن أرباب الأسر الذين يعانون من ظروف مالية صعبة.ولفتت إلى أن البلديات في المستقبل ستعمل على اقتطاع جزء مالي بسيط من تلك البازارات، وخصوصا بعد أن شهدت إقبالا كبيرا من السائحين ومن المتنزهين الذين يأتون للاستمتاع بالمناظر الجميلة والخلابة التي تميز المنطقة ذات الأجواء المميزة والاطلالة على الجانب الآخر، وذلك لدعم هذا النوع من المبادرات لضمان استمرارها وتطويرها.وتحرص انتصار الدبيس على المشاركة في البازارات التي تقام باللواء، والتي ساعدتها على تسويق معظم منتجاتها وبشكل مريح ودون عناء ومخاطر التواجد على الطرقات. وأشارت إلى أنها حققت أرباحا جيدة ومعقولة من مشاركتها بالبازارات.جدير بالذكر، أن لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا، ويفتقر للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية، ويعتمد أهالي اللواء على العمل في القطاع الزراعي وأغلبيتهم على نظام المياومة، لدفع تكاليف الحياه فيما يبلغ عدد سكان اللواء حوالي 130 ألف نسمة موزعين على 3 بلديات ويبلغ عدد المستفدين من صندوق المعونة الوطنية حوالي 4 آلاف من برامج مختلفة.